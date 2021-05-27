Патрисия Герреро выступит на Чеховском фестивале в Москве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Испанская танцовщица, королева фламенко Патрисия Герреро представит в четверг в Москве свой спектакль "Антиутопия", показ которого состоится в рамках XV Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"Юбилейный, XV Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова открылся в российской столице 14 мая масштабной постановкой "Сотворение мира", созданной по одноименной оратории Йозефа Гайдна испанской компанией "Фура дель Бауш". Следующим названием в программе смотра также станет работа испанцев - спектакль "Антиутопия" в постановке известной танцовщицы, звезды фламенко Патрисии Герреро", - сказала представитель пресс-службы фестиваля.

По ее словам, зрители увидят спектакль о женской силе и уязвимости на языке огненного фламенко, показы которого пройдут 27-29 мая на сцене столичной "Геликон-оперы". "Главной героиней станет Патрисия Герреро, которую в Испании называют "бриллиантом" молодого поколения фламенко. Кроме нее в спектакле заняты еще семь участников - это музыканты, вокалисты и танцовщики. В общей сложности действо продолжается 1 час 25 минут без антракта", - проинформировала собеседница агентства.

Из биографии Герреро известно, что она выросла в Гранаде и начала танцевать еще девочкой, учась у собственной матери-танцовщицы. Уже в 8 лет она впервые вышла на сцену фламенко-клуба, а в 15 лет пришла в "Центр изучения фламенко". В 18 лет переехала в Севилью, а через год стала солисткой Балета фламенко Андалусии. Снялась в фильме Карлоса Сауры "Фламенко сегодня", создала собственную компанию, отмечена целым рядом профессиональных наград.

"Фламенко научило меня быть тем, что я есть. Идти по жизни более страстно. Искусство позволяет мне выражать чувства и ощущать свободу", - призналась Герреро, чьи слова привели в пресс-службе фестиваля.

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией коронавируса. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 20 ноября 2021 года. Мировая серия фестиваля включила 12 спектаклей из десяти стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", Московском концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учрежден в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования форума в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.