Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли на 17-20 июня

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет на две недели позже, чем было запланировано, он перенесен на 17-20 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В связи с тем, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице улучшается, но медленно, и по просьбе городских властей на две недели воздержаться от массовых мероприятий, организационный комитет принял решение о переносе книжного праздника на две недели. Фестиваль обязательно состоится, но теперь только с 17 по 20 июня", - сказал собеседник ТАСС.

Ранее проведение фестиваля было запланировано на 3-6 июня.

В пресс-службе подчеркнули, что важно, чтобы литературный марафон "прошел в благоприятной атмосфере и все желающие смогли выбрать интересные книги, встретиться с любимыми писателями и поэтами, увидеть постановки популярных столичных театров и послушать звездных исполнителей".

К новым датам программа будет уточнена.