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Евровидение - 2021

Организаторы "Евровидения-2021" заявили, что конкурс продолжится в онлайн-режиме

Зрители 28 мая смогут увидеть запись выступлений артистов, которые не прошли в финал

ГААГА, 27 мая. /ТАСС/. Организаторы "Евровидения-2021", финал которого состоялся 22 мая, сообщили о продолжении конкурса в онлайн-формате. Соответствующее сообщение они разместили в среду на официальном канале смотра в YouTube.

"Евровидение продолжается в онлайн-режиме! Вы сможете насладиться еще двумя захватывающими шоу. В марте все страны-участницы подготовили записи своих выступлений на случай, если они не смогли бы поехать в Роттердам", - сообщили организаторы состязания.

Отмечается, что 28 мая зрители смогут увидеть запись выступлений артистов, которые не прошли в финал конкурса, а 29 мая будет показана запись самого финала.

"Евровидение" прошло в Роттердаме с 18 по 22 мая. Победителем стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni. Победа Италии стала третьей в истории "Евровидения" и первой с 1990 года. Представительница России Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") заняла девятое место.

Теги
ИталияНидерландыРоссияЕвровидение - 2021Манижа
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