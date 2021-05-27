Главархив Москвы опубликовал документы о нереализованных советских постройках

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Чертежи и фотографии грандиозных нереализованных советских построек теперь доступны жителям Москвы онлайн, среди них - чертежи восьмой сталинской высотки и Дома колхозника. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Вместе с коллегами из Госинспекции по недвижимости мы продолжаем проект по публикации уникальных документов об архитектурном облике столицы. В первую очередь до марта этого года мы открыли доступ к уникальным материалам об утраченных церквях и часовнях дореволюционного времени. Сейчас же мы знакомим горожан с документами советской эпохи, а именно с чертежами, фотографиями и другими документами о нереализованных грандиозных архитектурных проектах. Все эти материалы представляют очень большую ценность для историков, архитекторов, студентов и всех тех, кто интересуется прошлым города", - сказала Ракова.

На сайте Главархива Москвы cgamos.ru в разделе "Уникальные документы" опубликованы 47 чертежей, 89 фотографий, а также 39 листов текстовых документов о трех нереализованных проектах советского периода: восьмой сталинской высотке, Пантеоне и Доме колхозника на Каланчевской улице. Благодаря этим документам жители города могут представить, как выглядела бы столица, если бы постройки были осуществлены.

В рамках проекта специалисты Главархива ведут масштабную работу по поиску и определению значимости документов. Затем они отбирают документы, имеющие несомненную историческую ценность и существующие в единственном экземпляре. Госинспекция по недвижимости оценивает документы на предмет их соответствия критериям уникальности, необходимым для включения в Государственный реестр уникальных документов московского Архивного фонда. Благодаря совместной работе ведомств удается сохранить ценнейшие исторические материалы.

"Специалисты Госинспекции по недвижимости провели аналитическую работу и вынесли экспертное заключение, подтверждающее, что документация по трем грандиозным советским проектам обладает высокой культурно-исторической и материальной ценностью, а также полностью отвечает критериям, необходимым для ее включения в Госреестр уникальных документов города Москвы. Таким образом, документам обеспечат сохранность, а горожане смогут ознакомиться с уникальными материалами", - добавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Наибольший интерес среди вновь выявленных уникальных документов представляет проект Пантеона - памятника вечной славы великих людей Советской страны, куда должны были переместить тела Владимира Ленина, Иосифа Сталина, а также других государственных деятелей, захороненных у Кремлевской стены. Для размещения Пантеона предлагались самые разные площадки - Красная площадь, Поклонная гора, Воробьевы горы, парк имени М. Горького, Софийская набережная, Рублевское шоссе, парк Сокольники, Нескучный сад и целый ряд других мест.

Главархив Москвы и Госинспекция по недвижимости запустили проект по публикации уникальных документов в декабре прошлого года. Первоначально были опубликованы материалы о 20 утраченных храмах, монастырях и часовнях, которые были безвозвратно уничтожены в 1920-1930-х годах. Затем ведомства открыли доступ ко всем сохранившимся документам об утраченных храмах и монастырях - планам, чертежам, цветным акварельным рисункам фасадов 118 объектов.