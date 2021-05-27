Петербург больше всего ассоциируется у россиян с книгой "Преступление и наказание"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Роман Федора Достоевского "Преступление и наказание" занял первое место среди классических и современных произведений русской литературы, с которыми у россиян больше всего ассоциируется Санкт-Петербург. За эту книгу проголосовали более половины опрошенных среди пользователей крупного книжного сервиса по подписке MyBook (входит в группу компаний "ЛитРес"), сообщили ТАСС в его службе по связям с общественностью.

"Специально к Дню рождения Санкт-Петербурга, который ежегодно празднуется 27 мая, MyBook провел опрос среди пользователей сервиса с целью выяснить, с какими классическими и современными произведениями у них ассоциируется культурная столица. В общем зачете на первом месте оказался легендарный роман Федора Достоевского "Преступление и наказание", за эту книгу свои голоса отдали 60% опрошенных. На втором месте с 29,5% голосов разместилась знаменитая поэма Александра Пушкина "Медный всадник", на третьем - повесть с говорящим названием - "Невский проспект" Николая Гоголя (28%)", - рассказали представители сервиса. Замыкают пятерку детектив Бориса Акунина "Азазель" (27,3%) и "Евгений Онегин" Пушкина (26%).

В романе "Преступление и наказание" Достоевский подробно описывал город, по которому перемещался герой, напомнила главный редактор сервиса Екатерина Писарева (она также является одним из спикеров XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона). "Страница за страницей Петербург XIX века оживает в воображении читателя, и тем удивительнее, что и в наши дни можно пройти теми маршрутами, которыми ходили Раскольников, Сонечка Мармеладова, Порфирий Петрович", - привели ее комментарий в MyBook.

Среди произведений современных писателей респонденты поставили на первое место "Азазель", на второе - "Легенды Невского проспекта" Михаила Веллера, а третье занял сборник "В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории" с рассказами Татьяны Толстой, Евгения Водолазкина, Андрея Битова, Дмитрия Быкова и других авторов. Далее идут постапокалиптический роман Шимуна Врочека "Метро 2033: Питер" и "Поребрик из бордюрного камня" Ольги Лукас.

Самым петербургским писателем участники опроса назвали Достоевского - так считают более 60% из них. "Сразу за ним - Александр Пушкин (30,3%). На третьем месте - Иосиф Бродский (17,5%), на четвертом - Анна Ахматова (17,1%), на пятом - Александр Блок (16,1%)", - отметили в MyBook. По данным сервиса, в опросе приняли участие более 1,5 тыс. пользователей по всей России.

Международный книжный салон, организованный правительством Санкт-Петербурга при поддержке Российского книжного союза, проходит в городе с 26 по 29 мая. ТАСС является информационным партнером события. На стенде агентства в павильоне на Дворцовой площади в дни работы салона проходят встречи с издателями и писателями, презентации книжных новинок. В числе ближайших мероприятий - представление книги Михаила Меньшикова "Письма к ближним", встреча с писателем и поэтом, автором "Книги о Петербурге" Сергеем Носовым (27 мая) и другие.