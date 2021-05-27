Минкультуры планирует увеличить прирост посещаемости библиотек в три раза к 2030 году

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Министерство культуры РФ в соответствии со стратегией развития библиотечного дела в России до 2030 года намерено в три раза увеличить прирост посещаемости библиотек по отношению к 2020 году. Об этом сообщила в четверг замдиректора департамента региональной политики, образования и проектного управления Минкультуры РФ Лидия Федякина.

"Мы планируем <…> увеличить в три раза рост посещаемости библиотек к показателю прошлого года", - сказала она на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к Общероссийскому дню библиотек.

"Даже в год пандемии, [2020 год], рост посещаемости библиотек увеличился на 18%. Это когда население вообще боялось выходить из дома", - подчеркнула Федякина.

В марте правительство РФ одобрило концепцию развития библиотечного дела на период до 2030 года, подготовленную Министерством культуры. Перечень ключевых показателей стратегии включает повышение охвата населения библиотечных обслуживанием до 40%, пополнение библиотечных фондов общедоступных библиотек до 12 млн единиц новых книг в год, а также увеличение числа модернизированных учреждений. Как сообщила ранее ТАСС заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, чтобы регулярно обновлять библиотечные фонды хотя бы на 5%, ежегодно понадобится порядка 550 млн рублей.

По словам Федякиной, ведомство намерено также подключить к интернету 90% библиотек. Сеть общедоступных библиотек, находящихся в ведении Минкультуры РФ по состоянию на 1 января 2021 года, насчитывает около 42 тыс. единиц.