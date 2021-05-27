Александр Филиппенко и Михаил Зыгарь сыграют в хоровой симфонии "Евгений Онегин"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Премьера хоровой симфонии - действа "Евгений Онегин. Сожженная глава" состоится 19 июня в Большом зале Московской консерватории. В постановке задействованы актер Александр Филиппенко, писатель Михаил Зыгарь и оперные звезды, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе концертного агентства "Подмосковные вечера".

"Новый проект известного продюсера и художника Павла Каплевича - грандиозная музыкальная премьера хоровой симфонии-действа для хора, оркестра и пяти солистов. Автор музыки - известный композитор Игорь Райхельсон, впервые выходящий на территорию синтетического жанра оперы", - рассказали организаторы проекта.

За основу спектакля взята X глава романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина "Евгений Онегин", которая долгое время считалась утерянной. В концертном агентстве напомнили, что, согласно общепринятой версии, автор сжег рукопись в 1830 году, чтобы не дразнить цензоров, но на память оставил начальные четверостишия четырнадцати строф и почти полный текст еще трех, зашифровав их.

"Ключ к шифру удалось подобрать лишь в начале XX века, а еще несколько десятилетий спустя ленинградский библиограф Д. Аль (Даниил Альшиц - прим. ТАСС) сообщил о сенсационной находке полного текста уничтоженной главы. Вот уже более полувека крупнейшие ученые, культурологи и литературоведы спорят о том, подлинен ли обнаруженный текст или это талантливая мистификация и один из возможных вариантов реконструкции", - отметили в концертном агентстве. По словам Капелевича, для него степень достоверности всего текста не имеет решающего значения. "Ведь я занимаюсь оперным материалом, а это всегда своего рода условность, - пояснил продюсер. - Главное - игровая суть, загадка, возможность создать новую вселенную и погрузиться в нее целиком".

Музыку Райхельсона исполнят музыканты Государственного академического симфонического оркестра России им. Светланова и Государственной академической хоровой капеллы России им. Юрлова, сопрано Светлана Касьян, меццо-сопрано Екатерина Лукаш, бас Михаил Петренко, баритон Алексей Исаев и тенор Иван Гынгазов. За дирижерский пульт встанет Филипп Чижевский. Филиппенко выступит как Глас и Глаз народа, а Зыгарь в партии Введения в оперу.

Роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин" был закончен в 1831 году, печатался частями в 1825-1832 годах, отдельным томом издан в 1833 году.