Музеи Карелии подписали соглашение с "Петергофом" для создания совместных турмаршрутов

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 мая. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" на площадке проектно-аналитической сессии "Музейные маршруты России", начавшейся в четверг в Петрозаводске, подписал соглашения о сотрудничестве с одними из основных музеев в Карелии - республиканским музеем изобразительных искусств и федеральным музеем-заповедником "Кижи" для обмена опытом, проведения совместных выставок и организации объединенных туристических маршрутов.

Как сообщила ТАСС генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Елена Кальницкая, в рамках соглашения с музеем изобразительных искусств Карелии планируется запуск автобусного маршрута из Петрозаводска в Петродворец, его первыми участниками станут медики Карелии. "Петровский завод и Петровский Петергоф - царское место работы и царская дача - мы их объединим. Пока этот проект мы предложим врачам Петрозаводска. Они смогут рано утром подойти к памятнику Петра, собраться - будет автобус, где им расскажут о Петрозаводске, о музеях, о петровских местах, из Петрозаводска они поедут в Петергоф", - пояснила Кальницкая.

Сотрудничество двух музеев-заповедников - "Кижей" и "Петергофа" - будет затрагивать все сферы работы, пояснили ТАСС в пресс-службе музея "Кижи". Учреждения начнут обмениваться информацией, опытом, планируется проведение совместных мероприятий, семинаров для музейных специалистов. "Соглашение направлено на организацию совместных выставок, общих маршрутов, сотрудничество затронет все направления музейного дела", - пояснил собеседник агентства.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" включает более 30 музеев. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, насчитывает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году. Историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи" - один из крупнейших в России музеев под открытым небом. В составе архитектурной коллекции музея 82 памятника. Основу составляет ансамбль Кижского погоста с церковью Преображения Господня, которую венчают 22 главы, объекты находятся под охраной ЮНЕСКО.

Музей изобразительных искусств Республики Карелия обладает коллекциями иконописи российского Севера, декоративно-прикладного искусства, русской живописи, графики и скульптуры XVII-XX веков, а также собранием работ карельских художников XX века, в том числе посвященного карело-финскому эпосу "Калевала".