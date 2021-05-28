В Японии выходит в прокат российско-японский фильм "История Хати и Пальмы"

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Совместный российско-японский фильм "История Хати и Пальмы" режиссера Александра Домогарова-младшего в пятницу выходит в прокат в кинотеатрах Японии. Об этом сообщается в официальном "Твиттере" японской версии картины.

Фильм будет показан более чем в 85 кинотеатрах по всей стране на русском языке с японскими субтитрами. Из-за ситуации с коронавирусом зрителей просят не забывать про требование носить маски во время нахождения в кинотеатрах, в том числе в залах просмотра.

В Японии прошло несколько предпремьерных показов картины. В одном из них приняла участие российская фигуристка Алина Загитова, которая снялась в японской версии фильма вместе со своей собакой породы акита-ину по кличке Масару. Именно эта сюжетная линия отличает японский вариант от фильма "Пальма".

Сценарий картины написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во Внуково. Оставленная в московском аэропорту овчарка несколько лет ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел. Статью об этом в то время написал журналист Юрий Рост.

Главными героями картины становятся девятилетний мальчик Коля, чей папа работает пилотом, и овчарка Пальма, ждущая в аэропорту своего хозяина. Роли в ней исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Валерия Федорович, Евгения Дмитриева и другие артисты.

В японскую версию "Пальмы" вошли сцены, снятые в префектуре Акита в Японии, с участием японских и российских актеров. Действие этих фрагментов разворачивается в 2020 году, главным героем становится повзрослевший Коля, роль которого исполняет Александр Домогаров-старший.