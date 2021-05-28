Эксперты литературной премии им. Арсеньева рассматривают введение новых номинаций

ТАСС, 28 мая. Эксперты премии "Дальний Восток" им. Арсеньева рассматривают возможность введения новых номинаций в рамках-поддержки поэтов и авторов краеведческой литературы, сообщается в пятницу на сайте правительства Хабаровского края.

"У литературной премии "Дальний Восток" [им. Арсеньева] могут появиться новые номинации. Пока на соискание принимается только проза. Из-за этого многие достойные произведения заявочный комитет вынужден отвергать", - говорится в сообщении.

Решение обосновано тем, что поэтических сборников на Дальнем Востоке и о Дальнем Востоке выпускается немного, и со временем заявок от участников может быть все меньше. "Иная ситуация с краеведческой литературой, ее издается куда больше, чем поэзии. И сейчас немало краеведов заявляют свои произведения. Поэтому, учитывая, что Владимир Арсеньев, был, в числе прочего, и краеведом, логично, что премию, названную в его честь, будут вручать за произведения об истории отдельных территорий", - добавили в пресс-службе Хабаровского края.

Литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена в начале 2019 года по инициативе вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Она присуждается за лучшие произведения на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное - писать на русском языке.

Путешественник, географ, этнограф, писатель, исследователь Дальнего Востока, военный востоковед Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были собраны в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".