Школу литературной критики им. Курбатова откроют в "Ясной Поляне" в августе

ТУЛА, 28 мая. /ТАСС/. Учредители литературной премии "Ясная Поляна" приняли решение о создании при музее-усадьбе "Ясная Поляна" в Тульской области Школы литературной критики имени советского и российского литературоведа и писателя Валентина Курбатова, бесплатное обучение в ней будут проходить 20 молодых литераторов. Создание школы будет способствовать возрождению традиций литературной критики, сформированных в России за два столетия, сообщил в пятницу советник президента РФ по вопросам культуры и искусства Владимир Толстой.

"Сегодня есть понимание, что современная критика остро нуждается в системном восстановлении связей с лучшими традициями, созданными за два столетия блистательными мастерами. Именно с этой целью в "Ясной Поляне" в рамках Международных писательских встреч открывается Школа литературной критики имени Валентина Курбатова", - приводит пресс-служба музея-заповедника слова Толстого.

Решение о создании Школы литературной критики приняли соучредители литературной премии "Ясная Поляна" - музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" и компания Samsung Electronics. "Первые занятия в школе пройдут в Ясной Поляне с 24 по 29 августа 2021 года в рамках XXVI Международных яснополянских писательских встреч. Заявки на участие в школе принимаются до 4 июля 2021 года", - отметили в пресс-службе.

Для участия в школе выберут 20 молодых литературных критиков и писателей по результатам конкурса, мероприятия будут проводиться бесплатно, кроме того, организаторы компенсируют участникам расходы на проживание, питание и предоставят транспорт от Москвы до "Ясной Поляны" и обратно. Практическую работу проведут члены жюри премии "Ясная Поляна", в том числе ректор Литературного института им. А. М. Горького Алексей Варламов, писатель Владислав Отрошенко, литератор Лев Данилкин, старший преподаватель факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова Наталья Ломыкина.

Валентин Курбатов родился 29 сентября 1939 года. Он написал более 20 книг, посвященных классикам русской советской литературы. Автор предисловий к собраниям сочинений Виктора Астафьева, Валентина Распутина, к сочинениям Юрия Нагибина, Булата Окуджавы, подготовил публикацию дневников и писем писателя Ивана Афанасьевича Васильева. Умер 6 марта 2021 года.

О премии

Ежегодная общероссийская литературная премия "Ясная Поляна" была учреждена в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза "Выбор читателей", учрежденного компанией Samsung. В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.