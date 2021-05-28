В историческом дворце в Италии, восстановленном при помощи России, открылся музей

АКВИЛА /Италия/, 28 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. В Аквиле в восстановленном с помощью России дворце Ардингелли открылся филиал римского Музея современного искусства MAXXI. На торжественной церемонии присутствовали министр культуры Дарио Франческини, представители местного руководства, а также посол РФ в Италии Сергей Разов, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня состоялось долгожданное для всех нас событие. Оно подчеркивает особые, проверенные временем тесные культурные связи между народами наших стран. Тем более это мероприятие символично, что проходит в этом году, который объявлен Перекрестным годом музеев России и Италии", - сказал посол Разов.

Экспозиции музея

В филиале музея разместили часть коллекции MAXXI, в том числе секции фотографии и архитектуры. Отдельная экспозиция, в которую вошли произведения шести молодых художников, создана специально для Аквилы.

Директор филиала MAXXI и куратор экспозиции Бартоломео Пьетромарки сказал корреспонденту ТАСС, что музей в дальнейшем будет также заказывать специальные временные экспозиции молодых художников со всего мира. "Разумеется, мы намерены привлекать талантливых творцов из России", - заверил он. Со своей стороны директор MAXXI Джованна Меландри рассказала, что филиал будет участвовать в местных культурных мероприятиях, включая фестивали, в том числе джаза.

Как рассказали в музее, все билеты на ближайшие дни распроданы.

Разрушение и восстановление дворца

Дворец Ардингелли был построенный по проекту сына знаменитого архитектора Карло Фонтаты Франческо (1668-1708). В 2009 году в результате мощного землетрясения он был разрушен.

Итальянские власти после удара стихии обратились к мировым лидерам за помощью в реконструкции пострадавших исторических памятников, и Россия выбрала помощь в восстановлении этого дворца, а также церкви Святого Григория Великого. Всего российская сторона выделила €9 млн, из которых €7,2 млн пошли на восстановление дворца и €1,8 млн - на церковь. Оба объекта были полностью восстановлены.