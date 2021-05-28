Специалисты сохранят орнамент древних мастеров, восстанавливая Триумфальную арку в Сирии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Реставраторы задействуют технологию, которая позволяет передать орнамент древних мастеров на восстановленных фрагментах при работе над разрушенной боевиками Триумфальной аркой в Пальмире в Сирии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу руководитель проекта, президент ассоциации предприятий каменной отрасли России "Центр камня" Дмитрий Медянцев.

"Если говорить о новшествах, то мы планируем применить технологию, которая позволяет сохранить орнамент древних сирийских мастеров. При прошлых реставрациях арки, например, французскими специалистами, восстановленные блоки делались упрощенными. Конечно, даже при нашей технологии будет видно свежий, относительно оригинала, известняк, но будет передано больше деталей", - рассказал собеседник агентства на открытии выставки "Пальмира: Время собирать камни" в Уральском центре развития дизайна.

По его словам, работа по общим замерам и наземной съемке территории объекта завершена. В данный момент специалисты готовятся к следующей экспедиции, в ходе которой завалы, которые остались от боевиков, будут разобраны на отдельные фрагменты, после чего будет проведена инвентаризация. Каждый фрагмент будет отсканирован и занесен в базу данных, после чего арка будет воссоздана в интерактивном виде, выявлены утраченные части, которые и будут восстановлены.

"Планировалось, что вторая экспедиция пройдет осенью, но сирийская сторона попросила начать как можно раньше, поэтому мы готовимся выдвинуться уже летом", - добавил Медянцев. Президент ассоциации "Центр Камня" добавил, что работа по разбору завалов будет осложнена тем, что неизвестно, оставили ли боевики взрывчатку, поэтому курировать специалистов будут саперы Министерства обороны РФ.

Ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета, который оказывает экспертную и технологическую поддержку проекту, Александр Долгов добавил, что проектирование восстановления такого объекта потребует целого цикла научных исследований по нескольким направлениям.

"Первое направление касается того, что нам надо найти способ поглощения несущей способности тем каменным элементам, которые остались после разрушений, потому что их придется включать в надежную безопасную конструктивную систему будущей воссозданной арки. Вторая проблема - это особая новая форма анастилоза (установка на изначальное место подлинных блоков и деталей памятника - прим. ТАСС), которую мы применяем, то есть фиксирование новым методом, ранее неизвестным, всех разрушенных элементов в том пространственном положении, которое они занимали до разрушения. От этих двух проблем рассеяно очень много вопросов", - сказал Долгов.

Объект мирового наследия

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГ, захватив город в мае 2015 года, разрушили несколько древнейших памятников, включая Триумфальную арку, статую Льва Аллата, храм Баалшамина и самое большое сооружение города - храм Бэла, построенный при императоре Тиберии в 32 году н. э.

Департамент древностей и музеев Сирии и российский "Центр камня" 12 ноября 2020 года подписали меморандум о восстановлении триумфальной арки в древней Пальмире. Непосредственно работы по восстановлению арки начнутся в 2022 году.