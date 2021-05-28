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Минкультуры России направит 30 млн рублей для реставрации мечети XIX века в Казани

Средства на проведение работ выделят поэтапно в течение двух лет

КАЗАНЬ, 28 мая. /ТАСС/. Министерство культуры России направит 30 млн рублей для реставрации старинной мечети XIX века в Казани. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в министерстве культуры Татарстана.

"Министерство культуры России направит 30 млн рублей для реставрации мечети "Иске таш" в Казани", - сообщили в министерстве.

Как указано на официальном сайте госзакупок РФ, финансирование проекта осуществляется по госпрограмме "Развитие культуры", средства будут выделены поэтапно в течение двух лет.

В настоящее время мечеть носит статус памятника архитектуры федерального значения. "Иске таш" расположена в исторической части города и до сих пор является действующей.

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