В Испании нашли еще одну пьесу Лопе де Веги

МАДРИД, 28 мая. /ТАСС/. Испанский драматург Лопе де Вега (1562-1635) был признан автором комедийной пьесы "Я сделал то, что мог, а судьба то, что захотела", которая, как считалось раньше, принадлежала малоизвестному литератору Мигелю Бермудесу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Университета Вальядолида.

Оригинальный экземпляр произведения, изданного в 1632-1634 годах севильской типографией Франсиско де Лиры, в настоящее время хранится в Национальной библиотеке Испании. Еще две копии были напечатаны уже в XVIII веке, в качестве их автора фигурирует Бермудес.

Автором исследования об этой комедии стал профессор испанской литературы Женевского университета Авраам Мадроньяль. Он установил, что сотни выражений и отдельные стихотворные фрагменты комедии присутствуют и в других работах испанского драматурга.

Лопе де Вега является автором таких пьес, как "Собака на сене", "Валенсианская вдова", "Звезда Севильи", и многих других произведений.