Победителя литературной премии "Национальный бестселлер" объявят в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Имя обладателя литературной премии "Национальный бестселлер" 2021 года назовут в субботу на торжественной церемонии в Доме актера в Санкт-Петербурге. Лауреата определит малое жюри, которое оценивает произведения, вошедшие в короткий список.

В финал премии вышли Михаил Гиголашвили с книгой "Кока" (лидер по числу набранных баллов по итогам голосования большого жюри), Александр Пелевин и его "Покров-17", Вера Богданова с произведением "Павел Чжан и прочие речные твари", рукопись "Плейлист волонтера" Мршавко Штапича, книга "Стрим" Ивана Шипнигова, а также "Время рискованного земледелия" Даниэля Орлова.

Финалистов среди 43 кандидатов в апреле определило голосование большого жюри, состоящего из писателей, блогеров, журналистов. Среди претендентов на премию этого года была книга министра обороны РФ Сергея Шойгу "Про вчера", но, как и некоторые другие бестселлеры, в финал она не вышла.

После этого книги короткого списка передали на суд малому жюри. В его состав вошли актриса театра и кино Татьяна Друбич, писатель, рок-музыкант и лауреат премии "Национальный бестселлер" 2020 года Михаил Елизаров, музыкант, лидер группы "Альянс" Игорь Журавлев, иллюстратор и книжный график Алина Корытова, генеральный директор компании Biocad Дмитрий Морозов и президент фонда "Дом детский книги" Алла Насонова. Почетный председатель жюри - руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член правления Союза писателей России Григорий Ивлиев.

Победитель получит денежную премию в размере 600 тыс. рублей при условии личного присутствия на финальной церемонии. Приз делится между победителем и выдвинувшим его номинатором в пропорции 9:1. Другие финалисты получают денежную премию в размере 60 тыс. рублей.

"Национальный бестселлер" ("Нацбест") - ежегодная общероссийская литературная премия, основанная в 2001 году; одна из главных негосударственных литературных премий России. Премия вручается в Санкт-Петербурге за работы в прозе (художественная и документальная проза, публицистика, эссеистика, мемуары), впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года, или рукописи вне зависимости от года их создания.