Благотворительный Венский бал пройдет в Москве в 18-й раз

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Ежегодный благотворительный Венский бал пройдет 29 мая в Гостином дворе в Москве. В этом году программа мероприятия посвящена 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.

Бал в Гостином дворе откроют 100 пар дебютантов. По традиции это будут незамужние девушки от 16 до 23 лет и неженатые молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет. Официальное открытие мероприятия запланировано на 21:10.

"29 мая в самом большом зале российской столицы - Гостином дворе - состоится Восемнадцатый благотворительный Венский бал в Москве. Он будет посвящен 250-летнему юбилею со дня рождения Людвига ван Бетховена", - рассказали ТАСС организаторы мероприятия.

По словам организаторов, после знаменитой фразы "Alles Walzer!" - "Вальсируют все!" к танцующим дебютантам присоединятся и гости, которые до полуночи будут танцевать вальсы, польки и галопы и многое другое. Вести мероприятие будут президент Российского танцевального союза Станислав Попов и актриса театра и кино Нонна Гришаева.

Кроме того, вечер пройдет в сопровождении симфонического и джазового оркестров. А на гала-концерте прозвучат арии из оперы "Фиделио" и фрагменты 9-й симфонии. Их исполнят звезды российской и мировой оперы: меццо-сопрано Агунда Кулаева, бас Алексей Тихомиров, сопрано Светлана Касьян и тенор Алексей Морозов.

"Венский Бал в Москве является благотворительным. Бенефициарами XVIII Венского Бала станут известная благотворительная организация "Русфонд" и Центральная балетная школа в Москве", - рассказал собеседник агентства.

О бале

Венский бал проводится в Москве с 2003 года. По традиции праздник открывается торжественным выходом юношей и девушек, которые исполняют полонез и вальс. На мероприятии действует строгий дресс-код: девушки должны быть в вечерних платьях в пол, а юноши - в черных фраках или парадной военной форме.