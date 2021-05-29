Владимира Спивакова посвятят в мушкетеры на концерте в рамках фестиваля "Черешневый лес"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. "Мушкетерский концерт" с участием художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова и знаменитого французского виолончелиста Готье Капюсона пройдет в субботу в Большом зале Московской государственной консерватории. В рамках мероприятия дирижер будет посвящен в мушкетеры, сообщили в пресс-службе организатора фестиваля "Черешневый лес".

"В этот торжественный вечер состоится особенная церемония - церемония посвящения в мушкетеры или так называемый капитул. Общество пополнится талантливейшим музыкантом, выдающимся скрипачом и дирижером, народным артистом СССР и давним другом фестиваля "Черешневый лес" Владимиром Теодоровичем Спиваковым", - сказали в пресс-службе.

XXI открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" приурочил концерт к 70-летию общества мушкетеров Арманьяка. На сцене консерватории Спиваков и Капюсон представят программу шедевров французской классической музыки. Артисты исполнят знаменитые композиции таких композиторов, как Жюль Массне, Морис Равель и Камиль Сен-Санс.

Общество мушкетеров основал потомок семьи графа д`Артаньяна - маркиз Пьер де Монтескью. В мушкетеры уже были посвящены саксофонист Игорь Бутман, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, ресторатор Андрей Деллос, актер Михаил Боярский, телеведущая Эвелина Хромченко, владелец Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и другие. Помимо этого, в рядах мушкетеров состоят принц Монако Альберт II и король Швеции Карл ХVI Густав, актеры Леонардо Ди Каприо и Джон Малкович.

Как пояснили в пресс-службе, во время церемонии посвящаемые в мушкетеры произносят клятву верности, в том числе знаменитый девиз мушкетеров: "Один за всех и все за одного".

Концерт пройдет в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". ТАСС выступает официальным информационным партнером фестиваля.