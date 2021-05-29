Симфонический оркестр США дал первый за время пандемии концерт в присутствии публики

ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Национальный симфонический оркестр (НСО) США дал в пятницу вечером первый за период нынешней пандемии концерт в присутствии публики. Коллектив, к которому присоединился в качестве солиста российский пианист-виртуоз Даниил Трифонов, впервые за 15 месяцев вышел на сцену главного театрально-концертного комплекса американской столицы - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Тем не менее ни о какой полной отмене санитарно-эпидемиологических ограничений в Кеннеди-центре речь пока не идет. Еще на входе у всех гостей вечера измеряли температуру и спрашивали, нет ли симптомов ковида. Обязательным остается требование носить в помещении медицинскую маску. А в концертный зал, рассчитанный на 2 450 слушателей, было допущено почти в 10 раз меньше человек - лишь 250.

Музыканты под управлением художественного руководителя НСО итальянского дирижера Джанандреа Нозеды исполнили Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, Симфонию № 95 Йозефа Гайдна и Четыре новелетты для струнных Сэмюэла Колриджа-Тейлора.

Присутствовавшая на концерте президент Кеннеди-центра Дебора Раттер напомнила, что в последние месяцы НСО несколько раз выступил без публики, дав концерты, которые транслировались в интернете. "Но это несопоставимо с пребыванием здесь, в этом зале с вами. Нет ничего подобного живой музыке", - заявила Раттер.

"Хороший старт"

Беседуя с корреспондентом ТАСС, Трифонов признался, что очень рад "первому концерту с публикой". "Конечно, по-прежнему есть ограничения", - констатировал лауреат XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского и целого ряда престижных зарубежных музыкальных премий, включая Grammy. "Но это уже хороший старт", - убежден Трифонов.

По словам артиста, он "во время пандемии все равно играл". У Трифонова был, в частности, недавно тур в России. Он принял участие в Московском пасхальном фестивале, художественным руководителем которого является Валерий Гергиев. "Посетили довольно много разных городов", - сказал пианист. Музыкант уточнил, что выступления прошли в том числе в Сибири и на юге России. Тур занял почти три недели, в его рамках Трифонов принял участие примерно в 14 концертах, в том числе одном сольном. Ему удалось в ходе этих выступлений заехать и в родной Нижний Новгород.

"Ну и, конечно, концерты были и в других странах", - уточнил пианист. Он рассказал, что санитарно-эпидемиологические ограничения в сфере музыки в разных странах были неодинаковыми: к примеру, в Германии концерты проводились только онлайн, а в Испании - в присутствии публики. "Но здесь, в Америке, для меня это первый концерт с оркестром после [начала] пандемии", - подтвердил Трифонов. Музыкант в декабре 2020 года отыграл во Флориде сольный концерт на сцене в присутствии публики.

Отмена выступлений

Артист отметил, что пандемия "довольно сильно" повлияла на его концертную деятельность: случалось, "несколько месяцев подряд не было концертов" в последний год с лишним. "Я бы сказал, что процентов семьдесят, если не восемьдесят [выступлений] отменилось", - сообщил Трифонов.

Теперь ситуация понемногу меняется. "В июне я должен буду ехать во Францию, Италию <...> и Грецию", - рассказал музыкант. Эти планы, предусматривающие и сольные выступления, и концерты с оркестром, были утверждены совсем недавно. Планируется, что в Европу он поедет во второй половине июня. В Италии Трифонову предстоит выступать вместе с дирижером - маэстро Зубином Метой.

Как отметил Трифонов, он в последний год с небольшим в основном осваивал "довольно много нового репертуара". "Также записывал новую сольную программу. Диск с музыкой Баха будет выходить уже осенью", - сказал пианист.

"И, конечно, хорошо было побыть с семьей", - добавил Трифонов, который проживает в настоящее время в окрестностях Нью-Йорка. У артиста прошлым летом родился сын, пианист отметил, что в связи с этим "был рад находиться дома в течение достаточно долгого времени".

Трифонов рассказал, что также занимался в эти месяцы и написанием музыки. "Что-то сочинял, но крупных проектов я пока не планирую", - сказал по этому поводу артист.

В интервью корреспонденту ТАСС пару лет назад он раскрыл планы подготовки цикла песен для баритона и фортепиано на стихи Владимира Набокова, Иосифа Бродского и Арсения Тарковского. На просьбу сообщить, как обстоят дела с данной работой, Трифонов ответил: "Еще не закончил. Появились другие идеи, и я этот проект пока отложил".