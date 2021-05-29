Отечественные фильмы и сериалы оказались самыми популярными у россиян весной

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские фильмы и сериалы пользовались наибольшей популярностью зрителей в весенний период, среди лидеров оказались комедии с актером Сергеем Буруновым "Родные" и "Пара из будущего", сказка "Последний богатырь: корень зла", а также многосерийные проекты "Вампиры средней полосы", "Чикатило" и "Нежность". Об этом ТАСС по итогам сезона рассказали представители крупнейших видеосервисов.

Популярные фильмы

Большинство российских пользователей весной отдавали предпочтение новинкам отечественного кинематографа. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Start, минувшие месяцы прошли для них "под эгидой Сергея Бурунова": на видеосервисе состоялись онлайн-премьеры комедии "Родные" Ильи Аксенова о путешествии семьи на Грушинский фестиваль, картины с элементами фантастики "Пара из будущего" Алексея Нужного и сказочного блокбастера "Последний богатырь: корень зла" Дмитрия Дьяченко, в каждом из которых появляется этот популярный актер.

Похожий рейтинг сложился и на мультимедийном сервисе Okko - помимо перечисленных картин, зрительским интересом здесь пользовалась также романтическая мелодрама "Серебряные коньки" Михаила Локшина в декорациях конца XIX века о любви простого фонарщика Матвея и дочери крупного сановника Алисе, грезящей об изучении наук. Некоторые фильмы, например "Родные" и "Последний богатырь: корень зла", также вошли в топ онлайн-кинотеатра ivi.

Среди зарубежных фильмов лидерами на Okko стали "Земля кочевников" Хлои Чжао, взявшая премии "Оскар" за лучшую картину, режиссуру и главную женскую роль (Фрэнсис Макдорманд), фантастический боевик "Мортал комбат" по популярной видеоигре. Пользователи сразу нескольких отечественных онлайн-кинотеатров весной выбирали мультфильмы "Вперед" о путешествии братьев-троллей в поисках своего отца, "Душа" об учителе музыки, ищущем свое предназначение в ином мире, и волшебную сказку "Райя и последний дракон" об отважной воительнице, которая должна восстановить мир на земле.

Как рассказал ТАСС директор по контенту онлайн-кинотеатра ivi Иван Гринин, пользователи сервиса больше всего смотрели российские комедии, в том числе картины "Батя" Дмитрия Ефимовича с Владимиром Вдовиченковым в главной роли, "Гуляй, Вася! Свидание на Бали" Романа Каримова, "Рашн юг" Антона Федотова и другие. Среди фильмов других жанров зрители выбирали блокбастер о пожарных и спасателях "Огонь" Алексея Нужного, "Подольские курсанты" Вадима Шмелева и драму "Зоя" о подвиге Зои Космодемьянской.

"Каталог ivi насчитывает более 100 тыс. единиц контента, поэтому каждый зритель нашел проект по душе. Приоритетная задача компании - удовлетворять интересы каждого сегмента аудитории, поэтому верхние строчки весеннего рейтинга занимают разнообразные проекты. Радует, что в последнее время зрители отдают предпочтение отечественным фильмам, и весеннее смотрение подтверждает эту тенденцию. Люди в нашей стране научились относиться к себе с иронией", - поделился он.

Лидеры среди сериалов

Многосерийные проекты отечественного производства заняли верхние строчки топов большинства онлайн-кинотеатров, при этом зрители охотно смотрели их эксклюзивный оригинальный контент. Так, наиболее популярным сериалом на Okko стал "Чикатило" Сарика Андреасяна про известного советского маньяка, главную роль в котором исполнил Дмитрий Нагиев. Ранее сервис сообщил о планах на второй сезон проекта.

Премьеры на Start весной выходили каждую неделю, отметили в сервисе, одной из них стал сериал "Вампиры средней полосы" о семье вампиров из Смоленска, которая предпочитает обходиться без убийств. Их мирная жизнь оказывается под угрозой. Режиссером проекта выступил Антон Маслов, главную роль в сериале исполнил Юрий Стоянов. Ранее режиссер рассказал ТАСС, что образ деда Славы создавался специально под этого артиста.

"После премьеры на Start проект также получил много положительных отзывов как критиков, так и зрителей. На сегодняшний день сериал занимает в рейтинге "Кинопоиска" "Топ 250 проектов" 46-е место, выше проектов из России нет, оценка также очень высокая - 8.4. Еще до премьеры финального эпизода Start объявил о том, что сериал продлен на второй сезон, мы были вдохновлены цифрами и обратной связью", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, зрители выбирали сериал "Медиатор" с Андреем Бурковским в роли профессионального переговорщика, третий сезон "Бывших", который набрал свыше семи миллионов просмотров, и другие. Эти проекты также вошли в топы сервиса Okko.

Пользователи ivi смотрели "Нежность" Анны Меликян с Викторией Исковой, Константином Хабенским и Евгением Цыгановым, комедийную мелодраму "По колено" о человеке, чей рост составляет лишь 135 см, и другие. Среди зарубежных проектов зрители этой площадки выбирали "Сверхъестественное", "Отчаянных домохозяек", "Дневники вампира", "Анатомию страсти" и турецкий сериал "Постучись в мою дверь".