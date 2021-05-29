Гастроли коллективов Коми и выставки пройдут в Петербурге к 100-летию республики

СЫКТЫВКАР, 29 мая. /ТАСС/. Дни Коми в Санкт-Петербурге состоятся с 1 по 7 июня в честь празднования 100-летия республики. Об истории и уникальных особенностях региона расскажут выставки, выступления лучших коллективов региона, а также брендированный автобус, который будет следовать по центральному маршруту города на Неве - №6, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

"Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга через призму искусства познакомиться с нашей республикой, культурой и традициями. Мы серьезно готовились к этому событию, мероприятия никого не оставят равнодушным. Выставки, концерты, имиджевые проекты, которые ожидают петербуржцев в ближайшую неделю, придутся по душе и нашим землякам. Здесь проживает очень много уроженцев Коми. Будем рады всем, кто придет на юбилейные мероприятия и отметит вместе с нами столетие нашего любимого северного края", - привела пресс-служба слова главы Коми Владимира Уйба.

Так, 1 июня в государственном музее истории Санкт-Петербурга откроется выставка "Сверхзадача - выжить", посвященная созданию самого северного театра в мире - Воркутинского музыкально-драматического театра им. Б. А. Мордвинова. В этот же день на Малой Садовой будет представлена фотовыставка "Природа. Традиции. Люди", которая покажет зрителям красоту Севера, расскажет о вековых национальных традициях и самобытной культуре. Выставка будет работать до 30 июня включительно. Этот фотопроект первым начал в 2020 году серию масштабных мероприятий, посвященных 100-летию Коми. За 10 месяцев выставка побывала в 65 регионах страны.

Ознаменует старт Дней Коми в культурной столице страны выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который состоится 2 июня. В этот же день пройдет торжественная церемония возложения венков и цветов к монументу "Родина-мать" и памятным доскам Республики Коми. Со 2 по 6 июня на лучших сценических площадках Санкт-Петербурга выступят ведущие профессиональные творческие коллективы республики. Их завершит 7 июня гала-концерт на сцене Михайловского тетра.

Культурно-имиджевым проектом 100-летия станет презентация арт-объекта "Прялка". Его главная особенность - традиционная верхневычегодская роспись, символизирующая связь между зырянской землей и основоположником абстракционизма Василием Кандинским. Еще одним событием станет запуск брендированного автобуса, следующего по центральному маршруту города на Неве - №6.

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была преобразована в республику.