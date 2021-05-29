Под Тамбовом в 2022 году пройдет первый фестиваль драмтеатров к 150-летию Рахманинова

ТАМБОВ, 29 мая. /ТАСС/. Первый фестиваль драматических театров, приуроченный к 150-летию Рахманинова, пройдет в усадьбе композитора "Ивановка" Тамбовской области в июне 2022 года. Об этом сообщил ТАСС директор музея-усадьбы "Ивановка" Александр Ермаков.

"В июне 2022 года мы впервые проведем на площадке нашего летнего театра новый театральный фестиваль, приуроченный к юбилею Сергея Васильевича [Рахманинова]. Его проведение одобрено губернатором, и он уже пообещал, что окажет нам поддержку: помогут с освещением, звуком и одеждой для сцены. Сейчас мы разослали театрам положение фестиваля и с 1 июля начнем смотреть и отбирать постановки", - сообщил собеседник агентства.

По словам Ермакова, в фестивале примут участие драматические спектакли "с четкой музыкальной канвой". "Мы нахватались сегодня модных слов, типа саундтрек и прочее, в итоге многие современные постановки, если говорить о музыкальном наполнении, представляют собой какой-то дремучий коктейль - от французского шансона до низкопробной попсы. Я же считаю, что в русском театре музыка должна быть одной из главных составляющих, она не должна быть где-то на задворках. И мы найдем и покажем такие спектакли", - рассказал Ермаков.

В рамках фестиваля пройдет конкурс поющих актеров "Хрустальная сирень", будут работать творческие лаборатории с мастер-классами, в том числе для одаренных детей. Ребятам будут преподавать сценографию, актерское мастерство, вокал, основы работы с гримом.

По поручению президента РФ Владимира Путина, празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году. Активная подготовка к юбилею композитора идет в Тамбовской области, которая должна стать центром празднования памятной даты.

Сергей Васильевич Рахманинов родился в 1873 году в дворянской семье. Консерваторское образование получил в Петербурге и Москве. Уже в годы учебы сочинил ряд произведений, в том числе романс "В молчаньи ночи тайной", Первый концерт для фортепиано с оркестром и одноактную оперу "Алеко" на либретто Немировича-Данченко по поэме Пушкина "Цыганы". С 1900 года постоянно концертировал как пианист и дирижер в России и за рубежом, участвовал в деятельности Русского музыкального общества, Российского музыкального издательства.