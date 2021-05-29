В Петербурге открылся Музей христианской культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Музей христианской культуры открылся в петербургском многофункциональном комплексе "Наследие", в экспозиции представлены иконы, паломнические реликвии, работы живописцев, памятники старообрядческих художественных центров. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и ктитор Константино-Еленинского женского монастыря Константин Голощапов, сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Константиновском зале музея представлено раннехристианское искусство. Среди экспонатов - мраморный бюст Константина Великого и иконы разного времени с образами равноапостольного императора и его матери царицы Елены, ковчеги для мощей, чаша для омовений и ювелирные украшения. Большой зал посвящен Ветхому и Новому Заветам. В нем представлены иконы XVII - начала XX столетия с образами ветхозаветных пророков и ветхозаветной Троицы, последнего пророка Иоанна Предтечи и апостолов", - говорится в пресс-релизе.

В музее также представлен оригинал Евангелия Стефана Яворского (1703), рукописный Апокалипсис XIX века, факсимильные издания рукописных Евангелий XI-XIII веков.

В зале, посвященном святителю Николаю Чудотворцу, находятся иконы, самые ранние из которых датируются XVI веком, частицы мощей святых Николая Чудотворца, Спиридона Тримифунтского и Константина Великого, сосуды для хранения мира из итальянского города Бари.

В июне посетители смогут увидеть большую часть экспозиции на втором этаже. Остальные выставочные залы будут открыты в сентябре.