В Волгограде открылся музыкальный фестиваль ParkSeason Fest

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Музыкально-развлекательный фестиваль ParkSeason Fest открылся в субботу в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде, перед жителями региона и гостями выступят поп-исполнители.

Ранее сообщалось, что программа фестиваля, который из-за пандемии был перенесен с 15 августа 2020 года на этот год, из-за эпидемиологической обстановки будет состоять из двух частей - майской и сентябрьской (основной).

"Фестиваль ParkSeason Fest уже начался на территории Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде. Перед волгоградцами и гостями города выступят Ольга Бузова, Клава Кока, Миша Марвин, Даня Милохин, дуэт RASA, группа Krec и представители волгоградского панк-рока группа "Папин Олимпос", - сказали в мэрии города.

Фестиваль проводится с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Концерт продлится до 22:00 мск, добавили в мэрии.