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Фильмы "Брат" и "Брат-2" появятся на Netflix 1 июня

Видеосервис приобретет и другие картины, в том числе режиссеров Александра Рогожкина, Петра Буслова, Клима Шипенко, а также анимационные фильмы студии "Мельница"

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российские криминальные драмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат-2" выйдут на американском стриминговом видеосервисе Netflix 1 июня. Об этом сообщается на сайте площадки.

"Брат" выходит во вторник", - говорится в анонсе. В этот день на платформе также состоится премьера второй части картины.

Фильм "Брат" вышел в 1997 году. Драму "Брат-2" выпустили в 2000 году. Роли в обеих частях исполнили Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков, композитором выступил Вячеслав Бутусов.

Как сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ, которая занималась производством фильмов, на Netflix также появятся другие их картины, в том числе режиссеров Александра Рогожкина, Петра Буслова, Клима Шипенко, анимационные мультфильмы студии "Мельница" и другие проекты.

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