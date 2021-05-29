Александр Пелевин стал победителем литературной премии "Национальный бестселлер"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Александр Пелевин с книгой "Покров-17 стал обладателем литературной премии "Национальный бестселлер" 2021 года. Имя победителя назвали в субботу на торжественной церемонии в Доме актера в Санкт-Петербурге.

"Александр Пелевин", - объявил почетный председатель жюри - руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), член правления Союза писателей России Григорий Ивлиев.

Поскольку голоса членов жюри распределились поровну, интрига сохранялась до последней минуты, у Григория Ивлиева был решающий голос. По его словам, такое в истории премии впервые.

Помимо победителя в финал премии вышли Михаил Гиголашвили с книгой "Кока" (лидер по числу набранных баллов по итогам голосования Большого жюри), Вера Богданова с произведением "Павел Чжан и прочие речные твари", рукопись "Плейлист волонтера" Мршавко Штапича, книга "Стрим" Ивана Шипнигова, а также "Время рискованного земледелия" Даниэля Орлова.

Финалистов среди 43 кандидатов в апреле определило голосование Большого жюри, состоящего из писателей, блогеров, журналистов. Среди претендентов на премию этого года была книга министра обороны РФ Сергея Шойгу "Про вчера", но, как и некоторые другие бестселлеры, в финал она не вышла.

По правилам конкурса победитель получает денежную премию в размере 600 тыс. рублей при условии личного присутствия на финальной церемонии. Приз делится между победителем и выдвинувшим его номинатором в пропорции 9:1. Другие финалисты получают денежную премию в размере 60 тыс. рублей.

О премии

"Национальный бестселлер" ("Нацбест") - ежегодная общероссийская литературная премия, основанная в 2001 году; одна из главных негосударственных литературных премий России. Премия вручается в Санкт-Петербурге за работы в прозе (художественная и документальная проза, публицистика, эссеистика, мемуары), впервые опубликованные на русском языке в течение прошедшего календарного года, или рукописи вне зависимости от года их создания.