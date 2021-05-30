Любимова и Кадыров станут авторами документального фильма о культурных объектах Чечни

ГРОЗНЫЙ, 30 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров станут соавторами документального фильма об объектах культурного наследия Чечни. Об этом глава федерального ведомства сообщила ТАСС.

"На территории Чеченской Республики располагаются древнейшие памятники архитектуры, которые воспеты в песнях и легендах, отображены в живописи. И, к сожалению, многие наши соотечественники не подозревают, какие уникальные по красоте и истории места находятся в этом регионе. Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма", - сказала она.

В свою очередь, Кадыров отметил, что у Чеченской Республики есть амбициозные планы по восстановлению и сохранению всех объектов культурного наследия, расположенных на территории региона. Такая работа ведется в том числе при поддержке Минкультуры России. "Многочисленные древние здания и сооружения, тейповые башни в послевоенные годы находились в разрушенном состоянии. Часть из них мы восстановили, и процесс реконструкции продолжается", - сказал он.

По словам министра культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааева, в Чечне располагаются более 1 тыс. объектов культурного наследия. Некоторые из них официально датируются IX-X веками. Он подчеркнул, что восстанавливаются не только отдельные объекты культурного наследия, но и историко-архитектурные комплексы в целом. "За последние годы проведены сложнейшие работы по сохранению боевых башен, входящих в состав комплекса сооружений городка мертвых Цой-Педе, в сентябре прошлого года в торжественной обстановке после реставрации открылся Хойский историко-архитектурный комплекс, завершаются работы по восстановлению Шаройского историко-архитектурного комплекса", - рассказал глава республиканского ведомства.

Любимова ранее принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, в том числе снятых для Первого канала и телеканалов "Россия-1", "Культура". Любимова стала автором сценария документальных фильмов "Путь патриарха" (2009), "Чужая земля" (2013), "Война и мифы" (2014), "Никита Михалков" (2015, соавтор сценария) и других.