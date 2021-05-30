Восемь фильмов из России принимают участие в 61-м Краковском кинофестивале

ВАРШАВА, 30 мая. /ТАСС/. Краковский кинофестиваль, посвященный короткометражным, анимационным и документальным фильмам, открылся в воскресенье в Польше. В проходящем уже в 61-й раз смотре в этом году принимают участие восемь картин из России.

Всего на одном из крупнейших в своем жанре кинофестивалей в Европе представлены около 170 фильмов со всего мира. Из-за связанных с пандемией ограничений смотр проходит в гибридном формате - частично онлайн и частично в кинотеатрах, в которых, согласно действующим нормам, могут быть заняты только 25% мест. Церемония вручения наград - статуэток в виде золотого рога - запланирована на 5 июня.

В конкурсе документальных фильмов за главный приз будут бороться лента "Амурская голгофа" (2021) Юлии Серьгиной и картина Ренато Боррайо Серрано "Жизнь Иванны" (2021) о четырех годах суровой кочевой жизни в тундре сильной и харизматичной женщины.

В конкурсе короткометражных работ от России представлены две картины: "Ты здесь" (2020) Орхана Абулова, повествующая о встрече молодого геолога и юной художницы, и "Волосы мамы" (2021) Алексея Евстигнеева. У последней ленты на Краковском кинофестивале будет мировая премьера.

В других секциях смотра будут показаны снятая в Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова картина "Золотые пуговицы" (2019) Алексея Евстигнеева, фильм "Остров Буромского" (2020) Ольги Стефановой о полярниках, погибших и похороненных в Антарктиде, лента "Штетл" (2020) Екатерины Устиновой об исчезающих еврейских местечках, а также короткометражка молодого бельгийского режиссера Дориана Жеспера "Ложное солнце" (2020) о зимнем Мурманске и жизни российского слесаря.

Краковский кинофестиваль - один из крупнейших смотров в Европе, посвященных короткометражным, анимационным и документальным фильмам. Первый фестиваль состоялся в 1961 году. В его рамках с 1998 года вручается также индивидуальная премия "Дракон драконов" за вклад в искусство. В 2005 году ее получил российский аниматор Юрий Норштейн.