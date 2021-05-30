Российские пианисты заняли призовые места на конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 30 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Российский пианист Сергей Редькин занял второе место на международном конкурсе имени бельгийской королевы Елизаветы, который ежегодно проходит в Брюсселе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье в оргкомитете музыкального соревнования.

По их словам, Сергей Редькин получил €20 тыс. Российский пианист уступил первое место французу Джонатану Фурнелю.

Кроме того, еще два музыканта из России взяли два специальных приза от города Брюсселя. Это пианисты Дмитрий Син и Виталий Стариков, которые получили €10 тыс. и €8 тыс. соответственно.

Всего на конкурс были отобраны 74 молодых пианиста из 19 стран. Двенадцать из них представляли Россию. Это, помимо музыкантов, которые взяли призовые места, Татьяна Дорохова, Андрей Илюшкин, Мария Хохлова, Евгений Коннов, Наиль Мавлюдов, Илья Папоян, Дарья Пархоменко, Илья Шмуклер и Алексей Трушечкин.

Этот международный конкурс считается одним из самых крупных и престижных в мире музыки. Впервые он прошел в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая славилась умением играть на скрипке. Вторая мировая война прервала традицию более чем на десять лет, в 1951 году конкурс возобновился. Каждый год он проводится по одной из специальностей: скрипка, фортепиано, сольное пение или композиция.

Музыканты из России и СССР неоднократно побеждали в этом конкурсе. Так, в первый же год проведения смотра в 1937 году главный приз достался скрипачу Давиду Ойстраху, а в 1951 году, когда конкурс был возобновлен, - Леониду Когану.