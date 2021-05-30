Международный книжный салон завершился в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Завершился финальный день XVI Санкт-Петербургского Международного книжного салона, который является знаковым событием культурной и литературной жизни города. Программа салона включала более 200 мероприятий: презентации книг и книжных серий, дискуссии о новой прозе, сообщается в воскресенье на сайте салона.

"В Санкт-Петербурге прошел финальный день Книжного салона. Салон собрал в центре Северной столицы поклонников чтения и экспертов книжной индустрии", - говорится в сообщении.

Программа салона включала более 200 мероприятий в различных дискуссионных форматах. Очные площадки салона с учетом эпидемиологической обстановки также транслировались в режиме онлайн. Многие из мероприятий в этом году были посвящены таким знаковым датам, как 800-летие со дня рождения Александра Невского, 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова, 100-летие со дня рождения А. Д. Сахарова.

В международном книжном салоне помимо петербургских и московских издательств приняли участие представители регионов и других стран. В уличном павильоне на Дворцовой площади были открыты стенды Крыма, Белоруссии, Вьетнама. Каждый день на салоне работала детская площадка, где юные читатели могли встретиться с любимыми авторами и иллюстраторами, принять участие в мастер-классах.

На Санкт-Петербургском книжном салоне современные российские и зарубежные авторы лично представили свои новые работы. Так, Дмитрий Быков презентовал роман "Истребитель" о советских летчиках, Александр Пелевин - триллер "Покров-17", Эдуард Кочергин - рассказы "Дети моста лейтенанта Шмидта" о буднях воспитанников средней художественной школы при Институте живописи, ваяния и зодчества им. И. Е. Репина в Ленинграде.

Большой интерес зрителей вызвала презентация книги московской писательницы Алисы Даншох "Долгая дорога в страну возрастных изменений", повествующая на основе исторических, культурных событий, а также личного опыта о том, каким образом с возрастом меняются люди. Кроме того, читателям показали новые романы Гузели Яхиной, Евгения Водолазкина, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова и многих других.

ТАСС на Книжном салоне

За четыре дня салона ТАСС, который выступил информационным партнером события, провел 33 пресс-мероприятия. Десять из них прошли на площадке пресс-центра Санкт-Петербургского Регионального информационного центра агентства, а также впервые ТАСС разместил стенд на Дворцовой площади, где прошли еще 23 мероприятия во время салона. Уличный стенд был оформлен фотографиями корреспондентов ТАСС в тематике, посвященной Году науки и технологий, которым был объявлен 2021 год. Фотографии, посвященные научно-технологической сфере, чередовались с названиями соответствующих спецпроектов агентства.

Первыми гостями стенда ТАСС на Книжном салоне стали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Одним из самых известных гостей ТАСС на Книжном салоне стал режиссер, менеджер в сфере культуры, художественный руководитель "Сириуса" - Фонда "Талант и успех" (Сочи) Ханс-Йоахим Фрай. Он презентовал в Петербурге свою книгу "Научиться любить Россию", предисловие к которой написал президент РФ Владимир Путин.

Среди других гостей стенда ТАСС были известный петербургский писатель и поэт, автор концепции "другого краеведения" Сергей Носов, который представил полную версию своей известной книги "Тайная жизнь петербургских памятников" и "Книгу о Петербурге", популярная петербургская писательница София Синицкая, презентовавшая книгу "Безноженька" и ряд других авторов.

Стенд агентства посетил заведующий Всероссийским центром музейной педагогики и детского творчества Русского музея Борис Столяров, который представил путеводитель по Русскому музею для детей, а также российско-сербская писательница Елена Зелинская и сербский актер и певец Марко Долаш. Они презентовали трилогию книг-путешествий "Моя прекрасная, вкусная и здоровая Сербия".

Кроме того, посетители стенда ТАСС могли поучаствовать в различных развлекательных активностях. Например, большим успехом пользовалась игра в ассоциации, посвященная книжной тематике. К детскому дню салона также была приурочена книжная викторина на знание борьбы дзюдо. Ее организатором стал "Клуб дзюдо "Турбостроитель".

Все мероприятия на стенде ТАСС проходили с соблюдением необходимых санитарных мер: при входе для посетителей были подготовлены индивидуальные маски, перчатки и антисептики для рук.

О салоне

XVI Международный книжный салон проходил в Санкт-Петербурге с 26 по 29 мая. Его организатором выступило правительство города, комитет по печати и взаимодействию со СМИ при поддержке Российского книжного союза.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года и является одним из главных мероприятий для любителей чтения и профессионалов издательского дела. За годы своей работы салон превратился из книжной выставки в фестиваль, ставший визитной карточкой Петербурга. В предыдущие годы площадками салона были выставочный комплекс "Ленэкспо", Михайловский манеж и Манежная площадь, в 2020 году событие состоялось в онлайн-формате из-за ограничений, введенных в связи с пандемией.