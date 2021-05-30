Любимова открыла экспозицию в литературно-этнографическом музее Льва Толстого в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 30 мая. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова открыла постоянную экспозицию "Л. Н. Толстой - писатель" в Литературно-этнографическом музее Л. Н. Толстого в Ставрогладовской станице Чеченской Республики. Церемония открытия была приурочена к 170-летию со дня приезда Толстого на Кавказ.

"Никто не поверит, что этого музея не было, что он фактически воздвигнут на ровном месте. Счастье, что это будет местом притяжения и местных жителей, и тех людей, которые приезжают туристами в Чеченскую Республику. У них будет возможность попасть в современное пространство. Это только наш первый шаг, дальше впереди - оснащение мультимедийное", - сказала Любимова.

Министр культуры обратила внимание, что планируется внедрение современных технологий в оформление музея, чтобы учреждение вызывало интерес у разных поколений. "В самоизоляцию мы привыкли к онлайну, к цифре, мы понимаем, что в современные музеи, даже в филиалы в станице, даже глубоко внутри регионов нужно добавлять мультимедийное, современное оборудование, которое вызывает больший интерес", - добавила она.

В экспозиции представлены фотографии, копии рукописей писателя, документов, сабли Садо и другие предметы. Комплекс размещен в центре зала на аппликации из двух цветов напольного покрытия, имитирующего воду и берега Терека. Река Терек разделяла два берега, казачий и чеченский. Народы, проживающие по разные стороны, в начале XX века находились в непростых отношениях, усугубленных длительной Кавказской войной.

Экспозиция была создана при поддержке Департамента музеев Минкультуры РФ и музея-заповедника Л. Н. Толстого "Ясная поляна". Директор музея "Ясная поляна" Екатерина Толстая рассказала, что выставочный проект реализовывался с 2019-го - по начало 2020 года. На этот этап оформления музея было выделено более 9 млн рублей.

"У нас уже разработан второй этап, в него входят мультимедийные объекты, чтобы показать архивные материалы, материалы из других музеев, чтобы оборудовать в здании кинозал. Есть и третий этап - развитие социо-культурного кластера в станице, чтобы люди приезжали не только на один день, а могли оставаться и находить интересное для себя", - добавила Толстая.

О значении писателя для республики

Министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Буарович Дааев пояснил значимость создания новой экспозиции музея тем, что во время военной кампании многие ценные экспонаты были похищены и утеряны. Он также напомнил, что именно в станице Ставрогладовской при помощи двух друзей Садо Мисирбиева и Балты Исаева Лев Толстой записал первые две чеченские народные песни с переводом. "И именно эти две записи у нас считаются первым письменным памятником чеченского языка и первым опытом записи чеченского фольклора", - подчеркнул министр.

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой назвал открывшуюся экспозицию тонкой и содержательной, где каждый предмет и каждый текст несут важную информацию о пребывании Толстого в станице. "Сюда приехал молодой, 22-летний повеса, который до этого несколько лет прожигал жизнь в Туле, Ясной Поляне, Москве, Санкт-Петербурге. Это был молодой человек, который находился в поиске своего я, и именно здесь на Кавказе он обрел себя, понял очень многие важные смыслы жизни. И возвращался отсюда спустя почти три года уже совсем иным человеком, иным внутренне", - рассказал он.

Литературно-этнографический музей Л.Н. Толстого - филиал Чечено-Ингушского краеведческого музея. В музейный комплекс входят этнографические строения, реконструирующие хозяйственный быт терско-гребенских казаков ХIХ века, и основное здание - типовая станичная школы 1913 года постройки. В 2009 году в музее была проведена реконструкция, на месте школы было возведено новое здание, выдержанное в стиле маленькой помещичьей усадьбы XIX века с колоннами.

Во дворе комплекса расположены двор зажиточного казака и дом горца XIX века, представлены летний и зимний дома, летняя кухня, амбар, передний и задний дворы. Всего в коллекции музея насчитывается 1 872 единицы хранения.