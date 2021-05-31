Россиянка Татьяна Меженцева победила на конкурсе "Детская Новая волна"

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Меженцева победила в Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна", который завершился 30 мая в Международном детском центре "Артек", сообщили ТАСС в пресс-службе конкурса.

"По итогам работы жюри обладателем первого места стала Татьяна Меженцева (Россия). Второе место заняла Софи Сингх (Индия), третье Каринэ Меграбян (Армения). Приз зрительских симпатий получил Валерий Кузаков (Россия)", - говорится в сообщении.

По данным организаторов, в этом году на конкурс было подано более тысячи заявок. По решению жюри, финалистами стали 12 участников из семи стран.

"В этом году конкурс проводился в экспериментальном формате. Это новая творческая идея, основанная на современной популярной молодежной музыке в TikTok. В нынешнем году в жюри работали два состава: первая часть - Игорь Крутой, Александр Буйнов, Алсу, Юлия Савичева, вторая часть - популярные тиктокеры-миллионники Gary Grey (Герман Черных), Zolotova (Вероника Золотова), Dava (Давид Манукян), Karina Kross (Карина Лазарьянц)", - уточнили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что задачами проекта являются содействие творческому росту юных исполнителей, помощь и поддержка в профессиональном развитии.

Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. Мероприятие проходило в 14-й раз, в "Артеке" - в 12-й. "Детская Новая волна" открывает миру новые имена талантливых детей, дает возможность юным музыкантам заявить о своих способностях на профессиональной сцене. Участие в конкурсе - бесценный опыт, который необходим начинающим артистам в динамичном творческом развитии", - добавили в оргкомитете.