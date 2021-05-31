В России выходит книга "Левиафан". Разбор по косточкам" о фильме Андрея Звягинцева

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Книга "Левиафан". Разбор по косточкам: Андрей Звягинцев - о фильме кадр за кадром", в основе которой лежит многочасовое интервью журналиста и кинокритика Максима Маркова с режиссером о творческих и технических решениях драмы "Левиафан", поступит в продажу. Об этом сообщается на сайте издательства "Альпина Паблишер".

Журналист Марков рассказал, что идея написания книги пришла к нему после третьего просмотра фильма "Левиафан". "Передо мной открылся мир этого фильма с точки зрения мельчайших нюансов. Меня поразило, как много в нем рифм, а рифма - это то, что я люблю в кино. Я начал смотреть фильм с ощущением того, как это необыкновенно интересно сложено. Выходя из зала я понял, что мне хочется задать Андрею Петровичу (Звягинцеву) сто, двести, триста вопросов. В итоге в книге их больше тысячи", - рассказал он на презентации.

Согласно информации на сайте издательства, работа над книгой началась в 2015 году, Звягинцев и Марков беседовали о "Левиафане", технических и творческих приемах режиссера около шести дней. По словам автора, в итоге получилось около 30 часов записей, которые легли в основу издания. Оно также содержит 780 кадров из фильма.

"Это был гигантский труд, я не думал, что это отнимает так много сил. В пору пандемии и самоизоляции я практически ежедневно сидел и редактировал книгу. Я старался сделать текст живым диалогом", - поделился Звягинцев.

Премьера социальной драмы "Левиафан" состоялась на Каннском кинофестивале в 2014 году, где она удостоилась награды за лучший сценарий, позднее картина получила "Золотой глобус" и премию BAFTA. Фильм рассказывает о простом автослесаре из маленького северного городка на берегу моря, чей дом пытается изъять для собственных нужд нечистый на руку мэр. Роли исполнили Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов и другие.