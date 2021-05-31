"Форсаж - 9" возглавил российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Американский боевик "Форсаж - 9" стал лидером российского проката, собрав 216,4 млн рублей в период с 27 по 30 мая. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com .

Фильм вышел в российский прокат 19 мая. Это продолжение истории о Доминике Торетто. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить план преступника по захвату мира. Ситуация усложняется, потому что этот преступник - брат Доминика, изгнанный из семьи много лет назад. Роли в фильме исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Шарлиз Терон и другие.

Второе место по кассовым сборам занял австралийско-американский мультфильм "Кролик Питер - 2", собравший 53,1 млн рублей за выходные. Это продолжение истории о кролике, который отправляется в большой город на поиски приключений. Тем временем члены семьи Питера, рискуя жизнью, следуют за ним, чтобы вернуть его домой.

Замыкает тройку лидеров американский фильм ужасов "Тихое место - 2", собравший 53 млн рублей за выходные. Фильм повествует о продолжении борьбы за жизнь семьи Эбботт, которая отправляется в неизвестность в полной тишине.