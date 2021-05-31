Персонажи "Союзмультфильма" станут героями линейки развивающих игр для мобильных платформ

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Союзмультфильм" совместно с компанией "СберИгры" займется созданием детских развивающих игр для мобильных платформ на основе мультфильмов "Зебра в клеточку", "Оранжевая корова" и других. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба студии.

"Одни из важнейших задач, которые решает качественная анимация - воспитание и обучение. Обаятельные сказочные персонажи могут говорить с малышами на одном языке, рассказывая им важные вещи об окружающем мире, его устройстве, взаимоотношениях в семье, с друзьями, близкими. В сотрудничестве с компанией "СберИгры" мы хотим создать серию игр на основе популярных мультфильмов, которые смогут не только развлечь маленького пользователя, но и развить целый ряд полезных навыков", - поделилась планами председатель правления студии Юлиана Слащева, слова которой приводятся в сообщении.

Героями новых развивающих игр станут персонажи "Союзмультфильма" из сериалов "Зебра в клеточку", "Оранжевая корова", "Енотки", "Пластилинки", "Монсики". Предварительно планируется провести детальное научное исследование при содействии специалистов в области нейропсихологии, которое поможет изучить воздействие игр на развитие детского мышления. Кроме того, к созданию контента привлекут родителей: на специальной платформе они смогут проголосовать за сценарии, жанры и направленность игр, а также предложить собственные идеи.

"Исследования в области когнитивных наук показывают, что игры - это не только развлечение: они эффективно развивают память, воображение, логику, пространственное мышление, мелкую моторику и многие другие важные качества", - отметила гендиректор компании "СберИгры" Алиса Чумаченко.

Она уточнила, что создатели убедятся в безопасности игр для детской психики и добавят в них инструменты родительского контроля. Новый контент для российских пользователей предполагается сделать бесплатным в течение первых двух лет после релиза.