Рисунки Леонардо да Винчи представят на "Иннопроме" в Екатеринбурге

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Выставка рисунков Леонардо да Винчи пройдет в рамках итальянской культурной программы, приуроченной к международной промышленной выставке "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге в июле. Об этом сообщил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано на онлайн-пресс-конференции в ТАСС, посвященной передаче в дар Музею имени А. А. Бахрушина макета художника и сценографа Николая Бенуа к опере "Богема".

"В Екатеринбурге будет целая культурная программа, приуроченная к "Иннопрому". Это и выставка рисунков Леонардо да Винчи, и выставка автомобильного дизайна, поэтому не только в Москве проходит культурный обмен между РФ и Италией, множество культурных мероприятий будет проходить по всей территории России", - отметил он.

По словам Терраччано, перекрестный год музеев России и Италии в 2021 году, в рамках которого запланировано множество мероприятий, будет способствовать укреплению культурных связей между двумя странами. "В Петербурге также пройдет выставка, посвященная итальянскому футуризму. Поэтому я абсолютно убежден, что в ближайшем будущем наше культурное сотрудничество будет укрепляться, будет становиться все более насыщенным, поскольку его важнейшая функция в том, чтобы рассказывать друг другу о красоте и богатстве культуры обеих наших стран", - добавил посол.

Он подчеркнул, что российско-итальянские связи в области культуры имеют давнюю историю и являются прочной основой для двустороннего сотрудничества. "Мы в посольстве активно культивируем эту культурную связь и также с большой радостью прибегаем к помощи Российско-итальянского форума - диалога под сопредседательством Эрнесто Ферленги и Владимира Дмитриева, которые проводят огромную работу в этой области", - резюмировал Терраччано.