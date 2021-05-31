"Хор Турецкого" записал видеоклип в поддержку мира в Иерусалиме

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Арт-группа "Хор Турецкого" выпустила видеоклип в поддержку мира в Иерусалиме. Об этом сообщил ТАСС в понедельник художественный руководитель коллектива, народный артист России Михаил Турецкий.

"В момент записи видео мне как раз написали знакомые оттуда (из Израиля - прим. ТАСС). Рассказывали, какие жестокие вещи они переживают, как их 20-летние сыновья идут воевать. Как они ощутили, что такое война, казалось бы, в цивилизованное время, в 2021 году. Я прочувствовал всю их боль и ощущение выживания. Возможно, даже где-то получилось слишком эмоционально. Это видео - крик еврейской души", - пояснил Турецкий.

Худрук выступил солистом в песне "Иерусалим" на музыку Златы Раздолиной и стихи Александра Алона. В клипе показаны кадры мирной жизни города и военных действий.

"Мы все молим Всевышнего, чтобы над вечным городом наступило перемирие, и люди жили в мире и согласии. К счастью, сейчас этот момент как раз наступил. Будем надеяться, что он продержится как можно дольше, а лучше - навсегда, - подчеркнул Турецкий. - В Израиле представлены корни разных народов. Тут положено начало всех начал, и мы должны сохранить самое дорогое - мир".

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 дней обменивались ракетными ударами. За это время в прибрежном анклаве были полностью разрушены около 1 800 единиц жилья, частично повреждены - 16 800.

В центре города Газа снесены до основания пять крупных жилых высоток, по всему сектору - 74 правительственных офиса и госучреждения. На восстановление жилищного фонда и инфраструктуры потребуется не менее $350 млн. Жертвами противостояния стали почти 250 жителей сектора, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.