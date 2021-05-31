Онлайн-трансляции книжного салона в Петербурге посмотрели 3 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Интернет-аудитория XVI Международного книжного салона, прошедшего в Санкт-Петербурге с 26 по 29 мая, составила около 3 млн человек. В очном формате его мероприятия ежедневно посещали по 100 тыс. гостей, сообщается на сайте салона.

"Программа салона включала в себя более 200 мероприятий, каждый день его посещало по 100 тыс. человек. Площадками книжного салона впервые в истории стали Дворцовая площадь и Главный штаб Государственного Эрмитажа. Онлайн-трансляции мероприятий салона посмотрели 3 млн человек", - говорится в сообщении организаторов.

В отличие от прошлого года, когда на фоне пандемии коронавируса салон проходил только онлайн, в этом году событие состоялось в гибридном формате. Серия круглых столов была приурочена к знаковым юбилейным датам: к 800-летию князя Александра Невского, 200-летию писателя Федора Достоевского и 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Новые книги

В дни салона писатели и издательства представили публике более 80 новых книг - художественную и научно-популярную литературу, авторские путеводители, сборники и пособия. Среди новинок - "Истребитель" Дмитрия Быкова, "Покров-17" Александра Пелевина, "Миражи советского. Очерки современного кино" Антона Долина, "Оправдание Острова" Евгения Водолазкина, "Долгая дорога в страну возрастных изменений" Алисы Даншох и многие другие.

Творческие встречи с читателями провели писатели Татьяна Устинова, Дмитрий Goblin Пучков и другие. В работе Детской площадки, которая впервые открылась как игровое и творческое пространство, приняли участие авторы Анна Старобинец, Наталья и Василий Волковы, Евгения Пастернак, Ольга Громова, художники Антон Ломаев, Игорь Олейников и Михаил Бычков.

Культурная программа Книжного салона, состоявшаяся 26-27 мая, объединила выступления музыкантов, артистов и писателей. "На сцене на Дворцовой площади выступили Александр Пелевин и Герман Садулаев, группы Sweet Hot Jazz Band, Billy’s Band, "Дунаевский Orchestra", The Big Buddy Band, артисты петербургских театров - участники проекта "Театральный гала-тур", - рассказали устроители.

XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон организован Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ при поддержке Российского книжного союза. ТАСС выступил информационным партнером события.

За четыре дня работы салона агентство провело более 30 мероприятий сразу на двух площадках - на стенде ТАСС на Дворцовой площади и в пресс-центре регионального информационного центра. В их числе - презентации книги "Научиться любить Россию" Ханса-Йоахима Фрая и полной версии издания "Тайная жизнь петербургских памятников" Сергея Носова, книжная викторина от Клуба дзюдо "Турбостроитель", показ мини-спектакля для детей "Лесные истории" и многое другое.