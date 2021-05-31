В Стокгольме вручили премию памяти Астрид Линдгрен за 2020 и 2021 годы

СТОКГОЛЬМ, 31 мая. /ТАСС/. Французский писатель Жан-Клод Мурлева и писатель и иллюстратор из Южной Кореи Бэк Хина получили в понедельник Международную премию памяти Астрид Линдгрен, которую вручают за достижения в области литературы для детей и подростков. Торжественная онлайн-церемония состоялась в концертном зале Нален. Лауреатов, которые присутствовали в Стокгольме по видеосвязи, приветствовала шведская кронпринцесса Виктория. "Исторически сложилось так, что детская литература не всегда ценилась так же высоко, как литература для взрослых. И все же мы знаем, что те, чьи образы и слова могут проникнуть в сердце и разум ребенка, кто может подстегнуть их воображение, эти художники и авторы могут изменить всю жизнь", - отметила она.

Жан-Клод Мурлева удостоен премии за 2021 год. Жюри считает, что он - "блестящий новатор традиций сказки, открытый как для самого сложного, так и для самого прекрасного. Время и пространство перестают существовать в его повествовательных мирах, а в мечтательной и точной прозе изображены вечные темы, такие как тоска и любовь, уязвимость и война. Постоянно удивляющее творчество Мурлева соединяет древнюю ткань эпоса с современной реальностью".

Бэк Хина стала лауреатом 2020 года, но из-за пандемии церемония вручения год назад не состоялась. По мнению жюри, "с тонким чувством материала, мимики и жестов Бик Хина представляет кинематографичные рассказы из книг для детей о детском одиночестве, встречах и общности".

О премии Астрид Линдгрен

Премия Астрид Линдгрен учреждена правительством Швеции после смерти писательницы в январе 2002 года. Сумма денежного вознаграждения составляет 5 млн шведских крон (около $578 тыс.).

В обнародованный в октябре прошлого года список претендентов вошли 263 человека из 69 стран. Россию среди них представляли детские писатели Нина Дашевская, Евгения Басова и Александра Литвина, художники Анастасия Архипова, Александр Траугот, Евгений Антоненков и Михаил Бычков, поэт Михаил Яснов и писатель Анна Старобинец, а также благотворительный фонд "Созидание".

Жюри состоит из 12 человек, назначаемых на четыре года шведским Национальным советом по культуре. В их числе писатели, литературоведы, художники, критики, библиотекари. Семью Линдгрен представляет ее правнук Юхан Пальмберг.