Новое издание книги по искусству Византии археолога XIX века Уварова представили в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Византийский альбом" археолога XIX века графа А. С. Уварова, содержащий исследования византийской культуры, которые ранее не были доступны широкой публике, представили в Государственной публичной исторической библиотеке (ГПИБ).

"Одну из первых книг в России, посвященных историческим корням и ранним этапам развития византийского искусства - "Византийский альбом" графа А. С. Уварова - презентовал фонд "Моя история" совместно с Государственной публичной исторической библиотекой 31 мая. Презентация открыла выставку подлинников "Византийские древности графов Уваровых", - сообщила пресс-служба ГПИБ.

В издание вошли цветные художественные копии византийских миниатюр и мозаик IV-XIV веков. Эти материалы были подготовлены Уваровым для дальнейшей научной работы, но так и не были опубликованы, они хранятся в Государственной публичной исторической библиотеке. Всего на 179 листах альбома размещено 344 изображения, это черно-белые и цветные изображения, а также репродукции и прориси.

"Это беспрецедентное издание, потому что раньше была только одна попытка его публикации - в 1890 году, и она получилась неполной. Фактически теперь благодаря нашему сотрудничеству и вкладу библиотеки мы можем ввести работы графа Уварова для всех научных проектов", - цитирует пресс-служба слова председателя совета фонда "Моя история" Ивана Есина.

Издание готовилось к публикации около года. Мероприятие проходило в рамках программы фонда "Моя история" по развитию музея-заповедника "Херсонес Таврический", созданию историко-археологического парка и поддержке всего научного сообщества. Выставка в Государственной публичной исторической библиотеке, посвященная византийским древностям, будет работать до 11 июня.