Аргентинский спектакль "Танго после заката" покажут на Чеховском фестивале в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова, который в 15-й раз проходит в Москве, представит во вторник спектакль "Танго после заката" аргентинской компании Хермана Корнехо. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"Мы рады, что смогли привезти на гастроли в Москву танцевальную компанию Хермана Корнехо, которого называют королем танго - танца, воплощающего душу Аргентины. Он также является замечательным хореографом. Его спектакль "Танго после заката" будет показан с 1 по 5 июня на сцене Театра имени Моссовета", - проинформировали в пресс-службе фестиваля.

По словам собеседницы агентства, Херман Корнехо сегодня считается одним из лучших хореографов и исполнителей танго в мире. Из биографии танцовщика известно, что родился он в Сарате, провинции Буэнос-Айреса. Начал заниматься танго в возрасте 10 лет. В 15 лет окончил Гателлскую консерваторию танца с почетной степенью магистра танго. После он изучал классический и современный балет, джаз и акробатические техники. Многократно побеждал на национальных конкурсах танца, а в 2005 году стал чемпионом мира по танго.

"За время своей творческой деятельности Корнехо объехал десятки стран, выступал в США и Канаде, в Бразилии, Колумбии и Чили, в государствах Европы - Англии, Франции, Испании, Португалии, Италии, Нидерландах, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Германии... Его маршруты пролегли до Китая, Японии, Филиппин, Новой Зеландии, Южной Африки. И перечень этот еще можно продолжить. Теперь Херман Корнехо и его компания прибыли на гастроли в Москву, которые пройдут в рамках Чеховского фестиваля", - отметили в пресс-службе смотра.

В спектакле "Танго после заката" участвует сам Корнехо вместе со своей постоянной партнершей Хиселой Галеасси, а также еще восемь танцовщиков-виртуозов, призеров чемпионатов мира по танго. Они исполнят 27 номеров в сопровождении двух вокалистов и шести музыкантов. "Огненное, чувственное танго под музыку Астора Пьяццоллы продолжается два часа с антрактом", - добавили в пресс-службе фестиваля.

О фестивале

Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова в этом году изменил формат в связи с пандемией коронавируса. Вместо двух месяцев он продлится почти до конца года - с 14 мая по 20 ноября 2021 года. Мировая серия фестиваля включила 12 спектаклей из 10 стран. Смотр проходит при поддержке Министерства культуры РФ и столичного департамента культуры. Показы спектаклей программы пройдут на ведущих сценических площадках Москвы: в Государственном академическом театре им. Моссовета, Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, Музыкальном театре "Геликон-опера", Московском концертном зале "Зарядье".

Чеховский фестиваль учрежден в 1992 году. С тех пор он проводится раз в два года. За время существования форума в его программах было представлено более 600 спектаклей из 51 страны.