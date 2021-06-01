В Петербурге представят балет "Мальчик у Христа на елке" по рассказу Федора Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Балет "Мальчик у Христа на елке" по мотивам святочного рассказа Федора Достоевского покажут в День защиты детей в Большом концертном зале "Октябрьский". Этой премьерой в Петербурге откроется просветительский фестиваль "Музыкальные диалоги с Достоевским".

Спектакль создан Театром "Мюзик-Холл" в сотрудничестве с Фондом "Общество возрождения художественной Руси".

"Спектаклем "Мальчик у Христа на елке" мы начинаем фестивальный проект, посвященный 200-летию со дня рождения писателя. В сентябре фестиваль продолжится большой программой из любимых музыкальных произведений Федора Михайловича, а на декабрь намечена премьера рок-оперы Эдуарда Артемьева "Преступление и наказание", - рассказала корреспонденту ТАСС директор фонда Наталья Орлова, поблагодарившая Министерство культуры России за финансовую поддержку проекта.

Она отметила, что работе над балетом встретились мастера искусств Петербурга и Москвы, уже хорошо знакомые друг другом по спектаклям "Петр и Феврония", "Бал сказок" и другим проекта фонда. Постановщиком балета на либретто режиссера Ольги Маликовой выступил московский хореограф Николай Андросов. Созданный им спектакль совмещает черты драматического и балетного действа.

О балете

Либретто написано по мотивам рассказа, предпосылкой создания которого стал эпизод 1876 года - посещение Достоевским и его маленькой дочкой рождественской елки, а после нее детской колонии. Тяжелые судьбы малолетних преступников, большинство из которых были бездомными нищими, взволновали писателя. В либретто расширена история Мальчика и введены события, ведущие, как и у автора рассказа, к трагическому концу.

Музыкальной основой балета стали фрагменты произведений Игоря Стравинского, ярко насыщенные характерными сюжетными образами. В балете принимают участие народный артист России Фарух Рузиматов в роли Писателя и премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Игорь Колб в роли Господина с подарками. Вместе с ними на сцену выйдут учащиеся школы-студии при Театре детского балета.

Эскизы декораций и костюмов всех героев спектакля создал художник Иван Глазунов. "Нам хотелось сохранить аромат и ощущение эпохи Достоевского. И хотя эту историю в виде балета никто не мог и помыслить, я думаю, она может стать балетным действом как притча, выразить движением то, что Федор Михайлович выразил словом", - уверен Иван Глазунов. Созданные им эскизы будут представлены в серии передвижных выставок в художественных школах, в детском творческом центре "Театральная семья" и в арт-пространстве "Галактика".

Приглашения на премьеру балета предоставлены многодетным семьям, учащимся и родителям хореографических и театральных студий и художественных школ Санкт-Петербурга, а также школьникам и членам их семей.

Достоевский в балетных прочтениях

Проза Федора Достоевского не раз вдохновляла хореографов на создание балетов. Одно из таких обращений - балет Бориса Эйфмана "Идиот" (1980), в котором главные партии исполняли Валерий Михайловский, Марис Лиепа и Алла Осипенко. Сейчас в репертуар Театра балета Бориса Эйфмана входит его спектакль по мотивам "Братьев Карамазовых" - "По ту сторону греха".