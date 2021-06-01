Картины художников Ларионова и Гончаровой выставят на онлайн-торгах Sotheby's

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Полотна импрессиониста Михаила Ларионова и его супруги авангардистки Натальи Гончаровой станут топ-лотами онлайн-торгов предметами русского искусства, которые во вторник начнет проводить аукционный дом Sotheby's. Как сообщили корреспонденту ТАСС в аукционном доме, общая предварительная стоимость всех лотов превышает 11 млн фунтов ($15,6 млн).

С 1 по 8 июня пройдет аукцион "Русская живопись", на котором будут представлены произведения русских художников XIX-XX веков, картины советских мастеров, а также представителей современного русского искусства. Среди топ-лотов коллекционерам будут представлены работы Михаила Ларионова (1881-1964), в том числе его картина "Обнаженная" с оценочной стоимостью 700-900 тыс. фунтов ($994 тыс.- 1,3 млн), картина его жены Натальи Гончаровой (1881-1962) "Житие святых мучеников Флора и Лавра", также оцененная в 700-900 тыс. фунтов.

На торги будет выставлено произведение Ивана Айвазовского (1817-1900) с необычным для признанного мариниста "сухопутным" сюжетом. Картина под названием "Становище пастухов" предварительно оценена в 250-350 тыс. фунтов ($355-497 тыс.).

2 июня в аукционном доме стартуют торги "Русское декоративно-прикладное искусство, Фаберже и иконы". Они продлятся до 9 июня. Самыми ценными лотами этой торговой сессии станут изделия ювелирного дома Фаберже, "военные" фарфоровые тарелки времен Александра II. Как отмечают в Sotheby's, на неделе торгов предметами декоративного искусства "будет представлена впечатляющая подборка даров российской императорской семьи, среди которых отдельного упоминания заслуживает императорская подарочная табакерка". Ее оценочная стоимость составила от 200 до 300 тыс. фунтов ($284-426 тыс.).

7 июня торги предметами русского искусства проведет аукционный дом Christie's ("Кристис"), а 10 июня - аукционный дом MacDougall's.

Традиционно "Русская неделя" торгов проходит в Лондоне два раза в год - в мае - июне и в ноябре - декабре. Пандемия коронавируса не помешала проведению "русских" аукционов в конце прошлого года. Так, Sotheby's выручил от продажи картин русских художников и произведений русского искусства 33,6 млн фунтов ($47,5 млн), а выручка Christie's составила 8,4 млн фунтов ($11,9 млн).