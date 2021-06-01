Милохин, Шастун и Муцениеце стали победителями премии Glamour Influencers Awards 2021

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Победителями ежегодной премии Glamour Influencers Awards 2021 стали блогер Даня Милохин, телеведущий Антон Шастун, актриса Агата Муцениеце и другие законодатели трендов в сети. Совокупная аудитория победителей проекта превысила 61 млн человек, сообщили организаторы мероприятия в своем пресс-релизе.

Победителей определяло совместное голосование редакции и читателей. Претенденты на премию были представлены в 11 номинациях, посвященных журналистике, сериалам, подкастам, юмору, миру моды и другим тематикам. Каждый год Glamour представляет новую номинацию - в 2021 за статуэтку также боролись стримеры, которые были представлены хештегом #glam_gaming.

Как заявила ТАСС издатель журнала Glamour Виктория Бухаркина, в этом году журналу удалось объединить самых разных людей. "Все прошло очень здорово, мы были невероятно рады всех видеть. Я, как человек, ответственный за идеологию, должна сказать, что те цели идеологические, которые мы перед собой ставили, все безусловно реализованы. Мы смогли "поженить" людей трех поколений, даже не двух. Это очень круто. Мы смогли быть актуальными для очень молодых людей, для людей очень взрослых, для людей, которых объединяет возможность мечтать и быть не такими как все. Для этих людей важен цвет жизни и цвет мечты", - сказала она.

По словам Бухаркиной, на площадке премии Glamour Influencers Awards 2021 популярные в сети люди искренне радуются друг за друга. "Мне кажется, это единственная площадка, где люди из TikTok, из Youtube, из Instagram не спорят друг с другом, а живут мирно и радуются друг за друга. Я уверена, что это премия, на которой, выходя на сцену, люди верещат искренне. И это очень круто", - заявила она.

В завершение церемонии награждения главный редактор Glamour Иляна Эрднеева представила обложку коллекционного летнего номера журнала c семью героями премии, которая была преобразована художниками Post Tribe в уникальный крипто-арт-объект.

В 2021 году премия Glamour Influencers Awards состоялась в четвертый раз. За время голосования, которое проходило на протяжении месяца, за номинантов была отдана 491 тыс. голосов.