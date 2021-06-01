В Москве состоится концерт "Артистические династии" в честь Дня защиты детей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Московский театр "Школа современной пьесы" совместно с Международной детской филармонией представят во вторник концерт "Артистические династии", приуроченный к отмечаемому 1 июня Дню защиты детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня, в День защиты детей, на сцену нашего театра выйдут как юные талантливые артисты, победители престижных международных и всероссийских конкурсов, так и мастера искусств, их родственники. Программа включает в себя произведения разных жанров и направлений художественного творчества - классическую музыку, джаз, художественное слово, живопись, театр. Концерт организован совместно с Международной детской филармонией. Вести вечер будут актриса и телеведущая Татьяна Веденеева и художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз", - сказала представитель пресс-службы

Цель концерта

По ее словам, цель концерта, проводимого в Международный день защиты детей, - привлечь внимание к новому типу проблем, которые представляют опасность для современного ребенка. "Эпоха цифровизации, которая сегодня презентуется как важный шаг в развитии цивилизации, имеет оборотную сторону - негативную и разрушительную для психики ребенка. Отцифровать можно все. Кроме души ребенка", - считают устроители концерта в "Школе современной пьесы".

Со своей стороны, директор и художественный руководитель Международной детской филармонии Лада Меркулова сообщила, что еще в декабре 2020 года, в тяжелых условиях пандемии, была достигнута договоренность с Театром "Школа современной пьесы" о проведении совместного концерта к Дню защиты детей.

"Как мы все видим, вирус, внезапно вторгшись в нашу распланированную, как нам казалось, жизнь, диктует сейчас новые правила. И эта сложившаяся нелегкая эмоциональная ситуация, конечно, напрямую отражается и на детях тоже. Одно дистанционное обучение чего стоит!" - сказала Меркулова. "Но если общеобразовательные предметы еще как-то можно дистанционно осваивать, то как заниматься музыкой? А балетом? Для кого играть концерты и спектакли?" - задалась она вопросами.

И сама ответила на них. "Этим концертом мы хотим обратить внимание на необходимость творческих профессий, которые в период всеобщей цифровизации вдруг оказались в большой опасности. А ведь именно искусство призвано воспитывать душу! Именно через музыку, живопись, литературу идет эмоциональное, духовное воспитание и формирование личности ребенка и подростка. Именно поэтому наш концерт 1 июня охватывает разные жанры: и музыку, и литературу, и живопись. И еще нашим концертом мы хотим сказать: "Давайте защитим наших детей вместе! И сделаем это через искусство, через общение, через живые эмоции". Поэтому 1 июня на сцену выйдут не только юные солисты, но и их родители, наставники", - заявила Меркулова.

В вечере примут участие Ксения и Грант Башмет, Иосиф Райхельгауз и Соня Трегубова, Ильяс и Шамиль Невретдиновы, Алексей и Катя Найденовы и квартет "Солисты Москвы", Владислав Лаврик и сын, Мариам Мерабова и сын и еще многие другие", - перечислили в пресс-службе Театра "Школа современной пьесы".