Стали известны самые популярные детские аудиокниги

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Книги Наринэ Абгарян про Манюню названы самыми популярными детскими произведениями для прослушивания. Об этом во вторник сообщает международный сервис аудиокниг Storytel, который к Дню защиты детей проанализировал рейтинги самых популярных детских аудиокниг и детских писателей.

"Самыми популярными детскими аудиокнигами в России стали истории про Манюню Наринэ Абгарян: "Манюня" и "Манюня пишет фантастичЫскЫй роман" занимают первое и второе места по прослушиваниям за последний год", - говорится в сообщении компании. Книга адресована взрослым, которые не разучились смеяться, и детям, "которые хотят знать, какое у их родителей было детство".

На третьем месте - "Незнайка на Луне" Николая Носова, четвертое занимает "Знаменитая собачка Соня" Андрея Усачева, на пятом - "Светлик Тучкин и Пузырь желаний" Виктории Ледерман.

Самой популярной детской писательницей в России за последний год названа Астрид Линдгрен: ее произведения российские дети слушают больше всего.

Произведения Джоан Роулинг про Гарри Поттера - на первом месте по прослушиванию на английском языке в России. "Это показывает, что российские дети и взрослые приобщаются к литературе на английском с помощью любимого героя", - считают представители сервиса.

На втором месте по популярности на английском языке - Эрин Хантер и ее истории про котов-воителей, на третьем - Дэвид Уолльямс - один из самых популярных современных детских писателей в Великобритании.

Оценка произведений

После прослушивания аудиокниг слушателям предлагается оценить свое впечатление при помощи эмодзи. Чаще всего слушатели детских аудиокниг ставят символ "Душевно", "Мило", "Смешно", "Не оторваться" и "Захватывающе". Самой оцениваемой аудиокнигой стали "Сказки о царе Колбаске" Маши Рупасовой.

Странами, где жанр детской литературы набирает больше всех прослушиваний, стали Швеция, Дания, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Польша. "Россия сегодня занимает седьмое место по прослушиванию детских аудиокниг среди 20 стран присутствия Storytel. Популярность детской литературы стабильно растет с каждым годом. Однако, самый заметный рост прослушиваний во всем мире пришелся на период с февраля по июнь 2020 и с декабря 2020 по февраль 2021 года", - отмечается в сообщении.

Самым популярным детским писателем во всем мире остается Джоан Роулинг.