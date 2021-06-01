Спецвыпуск мультсериала "Три кота" выйдет в кино в 2022 году

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Часовой спецвыпуск мультсериала "Три кота", который получит название "Три кота и море приключений", покажут в кинотеатрах в 2022 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

"Аудитория "Трех котов" в настоящий момент - это не только дошкольники, но и их старшие братья и сестры, которые выросли вместе с нашим сериалом. Кроме того, новая веселая история сопровождается несколькими музыкальными номерами, поэтому не будет утомительна для просмотра в кинотеатре всей семьей. Появление шестидесятиминутного выпуска в целом знаменует новый этап в развитии проекта", - рассказал Артем Васильев, генпродюсер студии "Метрафильмс", которая занимается производством мультфильма по заказу СТС.

Премьера мультфильма "Три кота" состоялась в 2015 году, он рассказывает о жизни трех котят - Коржика, Компота и Карамельки. В спецвыпуске проекта герои отправятся отдыхать на Карибские острова. Его планируется показать в кинотеатрах в 2022 году. Режиссером выступит Дмитрий Высоцкий.

"Придумать и оживить историю, которая выйдет за рамки привычных коротеньких рассказов, - очень интересная задача для всей творческой группы. Это расширит и саму вселенную "Трех котов", обогатит изобразительные принципы, принятые в нашем сериале и усложнит форму повествования. Наша история давно готова погрузиться в пространство большого хронометража, ведь она и событийно, и эмоционально шире обычного сюжета в пять минут. Но при этом хочется сохранить легкость и простоту, которая по вкусу нашим маленьким зрителям по всему миру", - поделился режиссер, чьи слова привели в пресс-службе.

Российский анимационный сериал "Три кота" переведен на 29 языков и доступен в 170 странах (в том числе вся география присутствия телеканала Nickelodeon и платформы Netflix). YouTube-канал проекта насчитывает 4,8 млн подписчиков, количество просмотров превышает 5 млрд.