Фестиваль тяжелой музыки Wacken Open Air отменили из-за пандемии

"С тяжелым сердцем мы решили, что Wacken Open Air не состоится в конце июля этого года. Поэтому фестиваль переносится на 4-6 августа 2022 года", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что в нынешних условиях пандемии коронавируса организация мероприятия не представляется возможной. Здоровье и безопасность всех участников и гостей фестиваля, а также жителей Вакена и региона в целом, по словам организаторов, является их главным приоритетом.

Вместе с тем в заявлении подчеркивается, что все приобретенные билеты на фестиваль можно будет легко перебронировать на следующий год. Ожидается, что это станет возможно уже с середины июня. Кроме того, организаторы уточнили, что в настоящее время они обсуждают с властями идею проведения нового схожего музыкального события в сентябре 2021 года.

Впервые Wacken Open Air был проведен в 1990 году с участием исключительно местных исполнителей. Тогда мероприятие собрало не более 800 зрителей. Однако в последующие годы праздник тяжелой музыки постепенно вырос до фестиваля европейского, а затем и мирового уровня, в котором стали принимать участие знаменитые артисты из разных стран. Об огромном интересе к мероприятию говорит тот факт, что зачастую все билеты на праздник любителей хэви-метал распродаются задолго до начала самого фестиваля.