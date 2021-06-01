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Путин поручил к 1 октября подготовить предложения о поддержке социально значимого кино

Перечень поручений был подготовлен по итогам встречи с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны до 1 октября подготовить предложения по совершенствованию поддержки фильмов на социально значимые темы и картин для детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Перечень поручений был подготовлен по итогам встречи с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

"Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации подготовить с привлечением представителей кинематографического сообщества и представить предложения по совершенствованию механизмов государственной поддержки отечественной кинематографии, в том числе создания фильмов на социально значимые темы и фильмов для детей и юношества", - говорится в документе.

Кроме того, президент поручил до 1 июля представить предложения о внесении в Гражданский кодекс изменений, по которым художник-постановщик анимационного фильма будет считаться автором аудиовизуального произведения.

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