Путин поручил к 1 октября подготовить предложения о поддержке социально значимого кино

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил своей администрации и правительству страны до 1 октября подготовить предложения по совершенствованию поддержки фильмов на социально значимые темы и картин для детей. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Перечень поручений был подготовлен по итогам встречи с лауреатами премий президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей.

"Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации подготовить с привлечением представителей кинематографического сообщества и представить предложения по совершенствованию механизмов государственной поддержки отечественной кинематографии, в том числе создания фильмов на социально значимые темы и фильмов для детей и юношества", - говорится в документе.

Кроме того, президент поручил до 1 июля представить предложения о внесении в Гражданский кодекс изменений, по которым художник-постановщик анимационного фильма будет считаться автором аудиовизуального произведения.