Путин поручил к 1 октября проработать создание международного конкурса русскоязычных песен

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил правительству и Администрации президента представить к 1 октября предложения по учреждению международного конкурса песни, исполняемой на русском языке. Такой пункт содержится в опубликованном во вторник на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи с лауреатами премий в области культуры и искусства.

"Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией президента Российской Федерации: <…> представить с учетом ранее данных поручений предложения по учреждению международного конкурса песни, исполняемой на русском языке", - говорится в документе.

Ответственными по этому вопросу назначены премьер-министр Михаил Мишустин и советник президента по культуре Владимир Толстой.

В марте во время встречи главы государства с лауреатами премий в области культуры и искусства к Путину обратился пианист Олег Аккуратов. Артист заметил, что сейчас на музыкальных конкурсах преобладают песни на английском языке, и предположил, что в этой сфере не хватает русскоязычных конкурсов. В ответ президент пообещал подумать над этим вопросом, а также попросил коллег в правительстве и в АП представить соответствующие предложения, отметив, что идея проведения русскоязычного песенного конкурса кажется ему важной.